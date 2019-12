Mikkelin kaupungin uuden eteläisen aluekoulun rakennushanke etenee.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tiistai-illan kokouksessaan koulun hankesuunnitelman

Suunnitelman mukaan koulun rakentaminen alkaa Rinnekadulla keväällä 2021. Rakentamisvaihe vie pari vuotta niin, että koulu on uusissa tiloissa elokuussa 2023.

Eteläinen aluekoulu on 1—9 luokkien yhtenäiskoulu, joka on mitoitettu 850 oppilaalle ja 100 henkilön työyhteisölle. Koulutoimintojen lisäksi tiloissa on iltapäivä- ja nuorisotoimintaa.

Yhtenäiskouluun yhdistetään Urpolan koulun luokat 1—6, Moision koulu ja Olkkolan koulu sekä näiden koulujen yläkoululaiset, Sairilan ja Rahulan koulujen yläkoululaiset sekä osa Päämajakoulun yläkoululaisista.

Lisäksi Urheilupuiston koulu yhdistetään uuteen eteläisen alueen aluekouluun.

Koulu rakennetaan nykyisen Urpolan koulun tontille.

Opetustilojen lisäksi lähes 10 000 neliön koulussa on paljon muitakin tiloja, muun muassa liikuntasali, aula, ruokasali ja näyttämö. Tiloja voidaan käyttää kouluajan ulkopuolella erilaisiin tapahtumiin.

Tiistain lautakunnassa sen jäsen Jaakko Väänänen (kesk.) esitti, että koulu toteutettaisiin puurakenteisena ratkaisuna. Esitystä ei kuitenkaan kannatettu, joten se raukesi.

Uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 26,7 miljoonaa euroa.

Neliöhinnaksi muodostuu siten noin 2 452 euroa bruttoneliöltä. Hanke rahoitetaan taselainalla.

Lisäksi irtaimistohankintojen kustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa euroa.

Koulu rakennutetaan ja ylläpidetään kaupungin omana työnä.

Toistaiseksi ratkaisematta on rakennusaikaiset oppilaiden väistötilat. Tilat on ollut määrä sijoittaa ammattikorkeakoulun kampukselle, mutta kaupunki ei ole vielä tehnyt päätöstä asiasta.