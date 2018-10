Mikkelin asuntokaupassa käytetyt kerrostaloasunnot ja omakotitalot liikkuvat viime vuotta hitaammin ja halvemalla, kertoo tuore barometri

Kuluvan vuoden trendi on ollut asuntokaupassa rauhoittuva, kertoo Kiinteistömaailman Kiinteistönvälittäjäbarometri. Sen mukaan erityisesti uudiskohteiden asuntokauppa tasaantunut viime vuoden huippulukemista.



Barometrin mukaan asuntokaupan ennustaminen on tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikeaa, koska talouden yleiset trendit ja asuntokaupan toteuma eivät kohtaa, ja alueelliset erot näkyvät kiinteistönvälittäjien vastauksissa selvästi.

Taloyhtiölainan maksaminen pois on järkevää monesta syystä. — Sari Salinto



Mikkelin seudulla tehty vertailu osoittaa, että rivitaloasuntojen myyntihinnat ja -ajat ovat ovat tänä vuonna samalla tasolla kuin viime vuonnakin.



Käytetyt kerrostaloasunnot ja omakotitalot sen sijaan ovat myyneet tänä vuonna heikommin.



Tiedot ovat peräisin Kiinteistövälitysalan Keskusliiton (KVKL) hintaseurantapalvelusta.



Tammi-lokakuun ajan vertailu meneillään olevan vuoden ja viime vuoden välillä näyttää, että Mikkelissä käytettyjä kerrostaloasuntoja on myyty tänä vuonna 20 kappaletta vähemmän (yhteensä 290 kappaletta) kuin viime vuonna.



Lisäksi myytyjen asuntojen neliöhinta (1 855 euroa per neliömetri) on ollut sata euroa viime vuotta alhaisempi. Myyntiaika, keskimäärin sata päivää, on pysynyt samana.



Omakotitaloja on myyty yhdeksän kappaletta viime vuotta vähemmän (yhteensä 153 kappaletta), ja myytyjen tänä vuonna myytyjen omakotitalojen keskihinta (169 000 euroa), on ollut 15 000 euroa viime vuotta pienempi. Keskimääräinen myyntiaika (123 päivää) on lyhentynyt kahdella viikolla.



Vapaa-ajan asuntojen myyntimäärät (79 päivää) ja keskihinnat (99 690 euroa) ovat pysyneet viime vuoden tasolla. Kiinteistömaailman mukaan Mikkelissä markkinatilanne näyttää tulevaisuudessa vakaalta.

Oma laina joustaa

paremmin kuin taloyhtiölaina

Danske Bankin tilastojen ja tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset maksavat tyypillisesti taloyhtiölainansa pois, jos ostavat asunnon omaksi asunnokseen.



Tätä tukevat myös Danske Bankin tilastot, joiden mukaan vain noin kymmenelle prosentille lainanottajista jää myös taloyhtiölainaa.



— Taloyhtiölainan maksaminen pois on järkevää monesta syystä. Taloudellisten syiden lisäksi on hyvä muistaa, että oma laina joustaa paremmin oman talouden mukaan kuin taloyhtiölaina, sanoo Danske Bankin konttorinjohtaja Sari Salinto.



Kuluttajalle oma asuntolaina on edullisempi myös korkovähennysoikeuden ja marginaalin osalta. Suomen Pankin tilastojen mukaan asuntolainojen marginaalit ovat olleet nyt noin vuoden ajan matalampia kuin taloyhtiölainojen.