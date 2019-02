Etelä-Savoon saatiin viime vuonna 341 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita — Suurin osa suojellusta maastosta on metsää

Etelä-Savoon tuli 341 hehtaarin verran uusia luonnonsuojelualueita viime vuonna, kertoo Etelä-Savon ely-keskus. Alueet toteutuivat ely-keskuksen luonnonsuojeluohjelmissa.

Alueesta 76 hehtaaria hankittiin valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Yksityismaan luonnonsuojelualueita perustettiin 265 hehtaaria.

Suurin yksittäinen uusi alue on Heinävedellä, kertoo Etelä-Savon ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen.

— Siellä on Ollilan luonnonsuojelualue, joka on 50 hehtaaria.

Alueiden kokonaismäärästä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metson kohteita oli 262 hehtaaria.

Ely-keskuksen tiedotteen mukaan Metso-ohjelman tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta. Ohjelma tarjoaa maanomistajille mahdollisuuden suojella metsiään korvausta vastaan. Etelä-Savossa Metso-ohjelmalla on suojeltu metsää 4133 hehtaaria. Se on noin 65 prosenttia ohjelmalle asetetusta 6417 hehtaarin tavoitteesta.

Natura 2000 -verkostoon, vanhoihin suojeluohjelmiin, kaavojen suojeluvarauksiin ja Suomi 100 -kohteisiin kuuluvia alueita oli 79 hehtaaria.

Heikkisen mukaan suurin osa uusista luonnonsuojelualueista on metsää. Mukana on myös hieman puustoista suota.

Mikkelissä ja Mäntyharjussa suojeltiin yhteensä 1,8 hehtaaria alueita, jotka ovat idänkurhon kannalta tärkeää esiintymispaikkaa. Idänkurho on monivuotinen nykerökukkainen kasvi.