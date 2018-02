Influenssa näkyy kotona ja työpaikoilla — "Olo oli kuin jyrän alle jääneellä", kuvailee sairastunut Liikkeellä on kolmea virustyyppiä, A- ja B-influenssaa sekä RSV-infektiota. Pirkko Valtola Etelä-Savon työterveydestä harmittelee, ettei rokote tehonnut toivotusti. Kari Toiviainen Pirkko Valtolan mukaan moni työterveyshuollon asiakasyritys on rokottanut henkilöstönsä, mutta rokotuksen teho ei ole ollut tänä vuonna toivottu.

Influenssa ei ole Etelä-Savossa vielä laantumassa. Tartuntoja on todettu yli 400 ja laboratoriolöydöksiä yli 250. Mikkelin keskussairaalan kaikki influenssapotilaiden hoitopaikat ovat käytössä.

Keskussairaala on rajoittanut parin viikon ajan vierailuja tartuntauhkan takia. Myös päivystys on ollut ajoittain pahasti ruuhkautunut.

Liikkeellä on kolmea virustyyppiä, A- ja B-influenssaa sekä RSV-infektiota.

Pirkko Valtola Etelä-Savon työterveydestä sanoo influenssakauden näkyvän työterveydessä. Potilaita on tavanomaista enemmän.

-Asiakasyrityksemme rokotuttivat henkilöstöään kohtuullisen hyvin. Valitettavaa on, ettei rokotteen teho ole ollut toivottu.

Valtolan mukaan akuuttivastaanottoon on tullut potilaita, joilla on esiintynyt pitkittynyttä taudin kuvaa.

- Taudin tyypistä olemme päätelleet monen kohdalla sen olleen influenssaa. Akuuttivastaanoton käyntimäärissä on näkynyt selvä potilaspiikki, Pirkko Valtola sanoo.

Moni työnantaja sallii 3—5 päivän poissaolon ilman terveydenhoitajan tai lääkärin kirjoittamaa todistusta.

Kari Toiviainen Helena Torikka on kirjakaupassa tekemisissä rahan ja flunssaisten asiakkaiden kanssa. Ahkera käsienpesu ja rokotus ovat suojanneet hänet influenssalta.

Helena Torikka joutuu tekemisiin asiakkaiden kanssa Suomalaisessa Kirjakaupassa Mikkelissä. Hän ei ole sairastunut.

- Meillä käsitellään rahaa, joissa voi olla vaikka mitä pöpöjä. Ahkera käsienpesu, vitamiinit ja ulkoilu ovat ehkä auttaneet. Syksyllä saatu rokotekin on varmaan suojannut varsinaiselta influenssalta.

- Työpaikalla on tietenkin pientä flunssaa toki ollut, mutta kenelläkään ei ole todettu varsinaista influenssaa, eikä taudin saaminen pelota. Jos se tulee, niin sitten se tulee ja pitää potea pois, Helena Torikka sanoo.

Kari Toiviainen Heli Wilskan mukaan flunssakausi aina keskitalvella sairauspoissaoloja. Rokotuksista huolimatta muutama työntekijä on sairastunut myös influenssaan.

Heli Wilska Mikkelin Prismasta sanoo flunssakauden näkyneen sairauspoissaoloina muutaman viikon ajan.

-Vaikka meillä henkilökunta on rokotettu influenssan varalta, muutama työntekijä on siihen kaikesta huolimatta sairastunut. Yleensäkin joka vuosi yleinen flunssakausi heijastuu aina sairauspoissaolojen piikkinä. Se on yleisempi kuin influenssa.

- Voi olla sellaisia päiviä, että useampikin työntekijä on flunssan takia poissa. Pääsääntöisesti sairauspoissaolot on varsin hyvin paikattu, eikä ole jouduttu pulaan, Heli Wilska sanoo.

Kari Toiviainen Ria Koposen perheessä influenssan sai ensin poika. Sen jälkeen influenssa tarttui myös häneen rokotuksesta huolimatta.



Ria Koponen Mikkelistä sairastui influenssaan tammikuun lopussa, vaikka sai syksyllä rokotuksen. Perheestä A-virusinfluenssan sairasti myös opiskelemassa oleva poika, jota ei ollut syksyllä rokotettu.

-Meillä sairastui ensin poika ja pian sen jälkeen minä. Molemmat sairastimme taudin kotona. Minulla ei ollut kuumetta, mutta pojalla kuume nousi 40 asteeseen. Olo oli kuin jyrän alle jääneellä. Jäseniä särki ja se veti ihan vetämättömäksi.

- Tauti alkoi kuukausi sitten ja kesti parisen viikkoa. Sain lääkityksen heti, mutta vieläkin on ääni painuksissa. Vasta viime viikolla uskalsin lähteä ulkoilemaan, Koponen kertoo.

Juttu on ilmestynyt Tästä puhutaan -juttusarjassa Keskiviikko-liitteessä 28.2.2018.