Vanhat ja uudet huonekalut tekevät omannäköisen kodin Ehrlingin perheelle Leena Katriina Ehrlingin mukaan sisustusideoita tulee ja menee. Myös keskeneräisyydessä on oma viehätyksensä. Kai Skyttä Leena Katriina Ehrling viihtyy, kun kodissa on sekä vanhoja että uusia huonekaluja.

Kun Leena Katriina Ehrling hakeutuu kotona omaan lempipaikkaansa, hän valitsee olohuoneen sohvan nurkan rivitalokotinsa alakerrassa.

Hän heläyttää, että siitä näkee parhaiten oleskelutilojen kokonaisuuden.

Saatan ihastua vaikka varjoon, joka lankeaa kauniisti.

Sisustuksessa on mukana harkitusti vähän vanhaa, vähän uutta ja ripaus myös pintaliitoa. Siten lopputulos lappeenrantalaiskodissa on omannäköinen, eikä edusta mitään erityistä tyylisuuntaa.

Aavistuksen 1960-luvulta tuovat uudelleen päällystetty siro nojatuoli ja vanhat lipastot, jotka ovat peruja pariskunnan vanhemmilta. Sulassa sovussa niiden kanssa seisovat uudempi sohva ja lepotuoli.

Kookas ruokapöytä on kulkenut vakiokalusteena perheen mukana jo vuosikaudet. Sen ilme uudistui, kun pöydän alkuperäiset tolppajalat vaihdettiin kevyempiin klaffijalkoihin.

Myös Leena Katriina Ehrlingin omat maalaukset tuovat persoonallista tunnelmaa.

— Se, miten ja millaisena sisustuksen näkee, on minulle tärkeää. Saatan ihastua vaikka varjoon, joka lankeaa kauniisti. Visuaalisuus on aina läsnä.

Peruja ja pelastuksia

Arabian posliininen seepra

Vanhat huonekalut kertovat lappeenrantalaisten Ehrlingien kodissa tarinoita menneisyydestä ja antavat Leena Katriina Ehrlingin mielestä lämpöä.

Esimerkiksi mummo ja tämän peilipiironki ovat yhä muun muassa yhteisen evakkomatkan kokeneina jollakin tavalla yhtä. Mummo säilytti tavaroitaan ennen vanhaan piirongissa.

Kai Skyttä Leena Katriina Ehrlingin vaalii kodissa maltillista värimaailmaa.

Peilipiironki on säilössä kotitilalla veljen hoivissa, sillä se on liian iso mahtuakseen rivitaloon.

— Voi olla, että piironki palautuu joskus myöhemmin tai sitten ei.

Olohuoneen hyllyssä on myös Arabian posliininen seepra, joka kuului alunperin miehen isovanhemmille.

Nurkkapöytinä palvelevat vanhat työpöydän laatikostot. Ehrlingin appi keksi pelastaa ne kaatopaikkakuormasta, kun UPM:n Kaukaan tehdas vuosikymmeniä sitten uudisti konttorikalusteitaan. Aluksi työpöytä oli miehen lapsuudenkodissa.

Koriste-esineitä ja astioita on esillä niukasti, ja niin on tehty tietoisesti. Niiden sijaan olohuoneessa on runsaasti viherkasveja, etenkin ruokailunurkkauksen erkkeri-ikkunalla.

Kai Skyttä Keittiö vaihtui lattiasta kattoon.

Ruskea parketti sai väistyä

Ehrlingit ovat asuneet rivitalokodissaan runsaan vuoden ajan.

Leena Katriina Ehrling tunnistaa, että vuosien varrella sisustuksessa on ollut muutama romanttinen kausi ja vaihe, jolloin melkein kaiken piti olla valkoista. Nykyisessä kodissa riittää, että lattiasta kattoon uudistettu keittiö on lähes täysin valkoinen.

Uuden kodin remontissa puututtiin ihan ensimmäiseksi alakerran ruskeaan parkettiin: se sai helmenharmaan maalipinnan. Lattia antaa nyt rauhallisen taustan muun muassa itämaisittain kirjotulle matolle.

— Lähtökäsky tuli myös verholaudoille, vaikka remonttimies ajatusta ensin vastusteli. Meidän mielestämme ei haittaa, että vesiputket ovat näkyvissä.

Kai Skyttä Puiset käyttöesineet antavat väriä keittiöön.

Olohuone sai enemmän korkeutta, kun verholaudat ovat poissa.

Kirkkaat värit loistavat poissaolollaan. Leena Katriina Ehrling sanoo naurahtaen, että joulunpunainen saa kuitenkin tulla kylään kerran vuodessa, mutta liioittelematta. Muuten sisustus vaihtelee vain jonkin verran kesän ja talven teemoissa.

Kai Skyttä Erkkerisyvennys on viherkasvien valtakuntaa.

Jos miellyttää silmää

Sisustusideoita tulee ja menee, ja silloin tällöin Ehrling selaa netistä linkkien ja kuvien jakopalvelu Pinterestin sivuja.

— Joskus innostun muotijutuista, niin sanotusta pintaliidosta. Ne saavat jäädä, jos miellyttävät silmää.

Alakerta haastoi Ehrlingin kokeilemaan seinämaalausta, mutta hän ei ole varma, saavatko vihreät lehdet sittenkään jäädä paikalleen. Myös television taustaseinä olohuoneessa kypsyttelee ratkaisuaan.