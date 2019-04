Paalia meni, poliisi tutkii vahingontekona— Vaalimainos sytytettiin palamaan Suomenniemellä

Pelastuslaitokselle tuli maastopalohälytys puolen kolmen aikaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Mikkelissä Lappeenrannantien vieressä Suomenniemen kohdilla paloi pellolla heinäpaaleja, joihin oli kiinnitetty vaalimainos.

Pelastuslaitos sammutti palon, kolme heinäpaalia ja vaalimainos ehtivät tuhoutua.

Poliisi tutkii tapahtunutta vahingontekona ja arvioi teon kohdistuneen nimenomaan vaalimainokseen. Poliisin saamien tietojen mukaan läheiselle bussipysäkille on yöllä ennen paloa tullut Suomenniemen suunnasta henkilöauto, ja siitä noussut henkilö on ottanut autosta jotain. Pian tämän jälkeen on paaleissa havaittu liekkejä.

Lisätty poliisin tietoja tapahtuneesta ja rikosnimikkeestä klo 8.22.