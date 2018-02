Talvirieha täyttää Ristiinan Uikkalan sunnuntaina — ”Haluamme järjestää talvellakin jotain, ettei perheiden aina tarvitse lähteä kauemmas tapahtumien perässä” Paikalliset yrittäjät ja yhteisöt järjestävät jo viidettä kertaa ilmaistapahtuman rantatorilla, jotta Ristiinan kylällä tapahtuu talvellakin. Elisa Salste Ristiinan talviriehaan kuuluu kunnollinen, erikseen rakennettu pulkkamäki.

Mikkelin Ristiinan Uikkala viettää parhaillaan pitkiä talviunia, mutta tulevana sunnuntaina rantatorilla on hetkeksi tarjolla tekemistä lapsille ja aikuisille.



Ristiinan alueen yrittäjät ja yhteisöt tempaisevat jo viidettä vuotta peräkkäin ja järjestävät kaikille avoimen talviriehan.

Mukana on 20 toimijaa sekä lukuisia muita ihmisiä.



— Ajatuksena on, että hiljaisena talviaikanakin Ristiinassa tapahtuu eikä perheiden aina tarvitse lähteä kauemmas tapahtumien perässä, tiivistää Mikko Syrjäläinen, yksi tapahtuman järjestäjistä.

Jaakko Avikainen Vuosien varrella Ristiinan Uikkalassa on ollut monenlaista ohjelmaa. Marianne Jukarainen ja Pite-koira tarjosivat koiravaljakkoajelua 2016.

Talviriehaan kuuluu perinteisesti kunnollinen, erikseen rakennettu pulkkamäki sekä vaihtelevaa muuta ohjelmaa.



Vuosien varrella Uikkalassa on ollut palokunta, poliisi, ambulanssi, ralliauto, lentokone, koiravaljakko ja moottorikelkka.

Myös tänä vuonna paikalla on hälytysajoneuvoja sekä monenlaista muuta aktiviteettia.



Tarjolla on myös hernerokkaa, kahvia, pullaa ja mehua.

— Pääasiassa kaikki on ilmaista, mutta välillä esimerkiksi Ristiinan koululuokat ovat keränneet retkirahoja omilla myyntikojuillaan, Syrjäläinen kertoo.

Kävijöitä Ristiinan talviriehassa on aina ollut satoja, joskus jopa 700.

Kaikille avoin ja maksuton ulkoilmatapahtuma on ollut suosittu. Syrjäläisen mukaan kävijöitä on aina ollut satoja, joskus jopa 700.

— Silloin meidän piskuinen tapahtuma oli päivän suurin koko Etelä-Savossa, Syrjäläinen kertoo.



Kaikille kävijöille on tänäkin vuonna tilaa.

Erikoisuutena mukana on sunnuntaina Korumies Arvi, joka pystyttää myyntipöytänsä kahvila-ravintola Saimaaseen Uikkalan naapuriin kello 12.30 – 14.



Korumies on paikkakunnalla, koska on yksi edellisillan esiintyjistä Ristiinan hyväntekeväisyysjuhlassa.



Ristiinan talvirieha Uikkalassa sunnuntaina 18. helmikuuta kello 11-14.