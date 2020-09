Mikkeli tekee sisäisen tarkastuksen professoreiden palkitsemisesta

Mikkelin kaupunki tekee sisäisen tarkastuksen professuuriensa rahoituksesta. Kaupunki tiedotti asiasta lauantaina aamupäivällä.

Tarkastusta perustellaan sillä, että "julkisuudessa on esitetty epäilyjä, että professori Mika Sillanpään työpanos ei vastaisi hänen saamaansa kuukausittaista korvausta."

Tarkastuksen taustalla ovat Länsi-Savon perjantaina julkaisemat uutiset Sillanpään palkitsemisesta. Länsi-Savo kertoi, että kaupunki on maksanut yhtiöidensä kautta kaikessa hiljaisuudessa lisäpalkkaa kahdelle LUT-yliopiston professoreille. Professori Sillanpää on saanut Länsi-Savon tietojen mukaan vuodesta 2014 alkaen noin 4 500 euron suuruista kuukausipalkkaa kaupungilta ilman, että tehtävään olisi liittynyt konkreettisesti määriteltyjä tehtäviä.

Aiempina vuosina myös toinen LUT:n professori oli vastaavantyyppisen lisäpalkitsemisen kohteena. Professorit ovat kaupungin palkan lisäksi saanee normaalit palkat LUT:lta.

"Kaupunkilaisilla on oikeus odottaa, että kaupungin varoja käytetään oikein"

Kaupungin tiedotteen sisäisestä tarkastuksesta ovat allekirjoittaneet kaupunginjohtaja Timo Halonen ja elinkeinoyhtiö Miksei Mikkelin toimitusjohtaja Juha Kauppinen. Kumpikaan heistä ei ollut kaupungin palveluksessa silloin, kun puheena olevat sopimukset on alun perin tehty.

Tiedotteessa kerrotaan, että professuurirahoitus on jatkunut Mikkelissä vuodesta 2002.

– Kaupunkilaisilla on oikeus odottaa, että kaupungin varoja käytetään oikein. Kaiken kaupungin rahoittaman toiminnan on oltava läpinäkyvää ja avointa. Toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi Mikkelin kaupunki ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy aloittavat asiasta sisäisen tarkastuksen, jonka toteuttaa ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö, Halonen ja Kauppinen sanovat tiedotteessa.

Tammikuussa kaupunki purki Sillanpään kanssa vuonna 2014 tekemänsä sopimuksen. Sillanpää riitautti purkamisen ja teki kanteen käräjäoikeuteen.

– Viime vuoden loppuun jatkunut professuurisopimus ei määritellyt yksityiskohtaisesti konsulttityön sisältöä, sillä kulloinenkin tarve muuttui nopeasti. Koska sopimuksen toteuttamisessa epäillään olevan epäselvyyksiä, on tarpeen selvitys toiminnasta ulkopuolisin voimin, Halonen ja Kauppinen sanovat.

Tiedotteessa he myös kertovat Sillanpää aktiivisesta roolista alansa kehitystoiminnan edistämisestä Mikkelissä.

– Mikkeli on yhteistyössä Sillanpään kanssa pyrkinyt kaupallistamaan tutkimustuloksia ja hankkimaan uusia yrityskumppanuuksia Mikkeliin. Hän on osallistunut kaupungin kehitystä tukeviin seminaareihin, työryhmiin ja hankkeiden suunnitteluun. Sillanpää on julkisesti edistänyt kaupungin mainekuvaa markkinoimalla Mikkeliä ja EcoSairilaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

"Käsittääkseni myös toinen osapuoli on tällaista järjestelyä edellyttänyt"

Palkkoihin liittyvä epäselvyys tuli ilmi Länsi-Savon omissa selvityksissä. Kun Länsi-Savo haastatteli aiemmin Halosta ja Kauppista, kumpikin myönsivät, ettei Sillanpään sopimus ollut enää ainakaan viime aikoina asianmukainen.

Halonen myös kertoi olevansa käsityksessä, että kyse olisi ollut lähinnä niiin sanotusta "sitouttamisrahasta".

– Tulkitsen, että tämä on vakiintunut palkanlisäksi, joka on maksettu Sillanpäälle siitä, että vihreän kemian laboratorio toimii Mikkelissä. Käsittääkseni myös toinen osapuoli on tällaista järjestelyä edellyttänyt, Halonen sanoi perjantaina julkaistussa jutussa.

Sillanpää on toiminut Mikkelissä pitkään niin sanotun vihreän kemian laboratorion johtajana. Vuoden 2011 alusta laboratorio on toiminut osana LUT-yliopistoa. Sillanpään työsuhde LUT:ssa päättyi yllättäen viime joulukuussa.

Sillanpää on kansainvälisesti menestynyt vedenpuhdistuksen kemian tutkija.

Sillanpää on kansainvälisesti menestynyt vedenpuhdistuksen kemian tutkija.