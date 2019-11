Postin lakkoilleet työntekijät palaavat Mikkelissä töihin torstaina – ”Tämä on helpotus varmasti kaikille”

Posti- ja logistiikka-alan unioniin (Pau) kuuluvat Postin työntekijät palaavat Mikkelissä töihin torstaina.

— Töihin palataan huomenna eli seuraavaan alkavaan työvuoroon. Näin (Paun puheenjohtaja) Heidi Nieminen valtakunnallisesti ilmoitti, kertoo Paun Kaakkois-Suomen osaston puheenjohtaja Kari Härkönen.

Kaakkois-Suomen osastoon kuuluvat entiset Mikkelin ja Savonlinnan osastot.

Uskallan luvata, että joulukortteihin tilanne ei pahemmin vaikuta. — Kari Härkönen

Härkönen kertoo, että keskiviikkona päättyneen postilakon aikana kertynyt kirjeiden ja pakettien suma aiotaan ainakin Savonlinnassa purkaa ajan kanssa.

— Ei oteta siitä enempää paineita. On vaikea sanoa, missä ajassa ne saadaan liikkeelle. Mutta uskallan luvata, että joulukortteihin tilanne ei pahemmin vaikuta, koska niille tulee omat lajittelijansa, Härkönen sanoo.

Härkönen uskoo, että ruuhka saadaan purettua ennen joulua.

— Etelä-Suomessa lähetykset viivästyvät enemmän, koska siellä on enemmän postitettavaa.

Onni Ojala Kirjeiden ja pakettien ruuhka saataneen purettua ennen joulua. Arkistokuva.

Työntekijät kiitollisia ymmärryksestä

Myös Paun Kaakkois-Suomen alueen pääluottamusmies Petri Tiussa toteaa, että ”tavaraa on kertynyt” ainakin Postin Savonlinnassa sijaitsevaan jakelukeskukseen.

— Tänäänkin töissä on ollut suojatyöntekijöitä ja muita, niin he ovat varmaan jatkaneet iltaa. Jos joku on halunnut mennä töihin, hän on voinut mennä. Kuitenkin huomisesta lähtien töihin ovat palaamassa kaikki, jotka vain pääsevät, Tiussa kertoi keskiviikkona Mikkelin ja Savonlinnan tilanteesta.

Tiussa huomauttaa, että Paun ja Palvelualojen työnantajan Paltan sovusta ei olla vielä kerrottu kaikkea julkisuuteen ja asioita on yhä auki. Hän on silti tyytyväinen, että sopu syntyi ja Postissa palataan normaaliin päiväjärjestykseen.

— Kyllähän tämä on helpotus varmasti kaikille.

Hän kertoo monien työntekijöiden olevan kiitollisia ymmärryksestä, jota suomalaiset ovat osoittaneet lakkoa kohtaan.

— Monet postityöntekijät ovat olleet minuun yhteydessä ja kertoneet olevansa kiitollisia asiakkaiden ja yrittäjien tuesta sekä tukilakoista.

Mikkelissä Postilla on Tiussan mukaan noin 115 työntekijää.

Juttua muokattu 27.11. klo 17.02: Vaihdettu jutun pääkuvaksi uusi kuva Tiussasta vanhan tilalle.