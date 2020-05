Muistatko tämän jutun: Mikkeliläinen Veli-Pekka Salonen lensi pyörän selästä heinäkuussa 2018 ja se muutti hänen elämänsä

Heinäkuussa 2018 koko Salosten perheen elämä muuttui. Moni asia on yhä vaikeaa, mutta Veli-Pekka Saloselle kävi ennusteisiin nähden hyvin. Juttu on julkaistu alun perin 7.12.2019.

Aivan kaikki muuttui.

Näin luonnehtii mikkeliläinen Veli-Pekka Salonen elämänsä viimeisintä puoltatoista vuotta.

Tuona aikana hän on muun muassa opetellut uudestaan kävelemään ja nielemään, menettänyt kuulonsa ja puhekykynsä kuukausiksi sekä saanut ne osittain takaisin, viettänyt kyllästymiseen asti aikaa kotona ja iloinnut pienistä edistysaskelista.

— En ole katkera. Sairaalassa näin paljon huonompiakin tapauksia, ja ennusteisiin nähden kävi hyvin, Salonen sanoo.

Heinäkuussa 2018 Salosen pyörälenkki sai äkkipysäyksen. Hän oli pyöräilemässä Tupalan Lehtolankadun päässä sijaitsevalla metsätiellä ja hämmästyi, kun mäen harjanteella aiemmin ollut, tien tukkinut teräspuomi olikin poissa. Salonen oli valmistautunut nostamaan pyöränsä tuttuun tapaan sen yli. Hän pohti, että puomi oli varmaan vihdoinkin poistettu.

Hän ei tiennyt, että todellisuudessa puomi oli vain siirretty. Syksyllä 2017 sen paikkaa oli vaihdettu mäen alapäähän.

Alamäessä Salonen lisäsi vauhtia. Hän huomasi mäen juuressa odottavan suljetun puomin liian myöhään.

Hätäjarrutus lennätti hänet pyörän tangon ja puomin yli niskoilleen. Paikalle tulleet ihmiset soittivat ambulanssin.

Kuukausia kuurona ja mykkänä

Seuraavat lähes viisi kuukautta Salonen vietti sairaalassa, niistä Mikkelin keskussairaalassa reilut neljä kuukautta. Suurimman osan sairaala-ajasta hän oli kuuromykkänä. Kuntoutus ja erilaiset operaatiot ovat jatkuneet siitä lähtien.

— Alusta asti ohjaava ajatukseni oli, että en saa antaa periksi ja masentua. Silloin läheisillä olisi ollut vielä vaikeampaa, Salonen muistelee.

Vesa Vuorela Veli-Pekka Salonen kertoo kuntoutuneensa puolessatoista vuodessa hyvin.

Vielä nykyäänkin huimaus on jatkuva vieras. Oikea silmä ärtyy helposti ja sen kuva on epätarkka. Ääni on edelleen käheä, koska äänihuulten oikea puoli ei toimi. Halvaantuneeseen äänihuuleen on leikattu proteesi. Sisäkorvaistute on tuonut kuuloa takaisin, mutta esimerkiksi hälyisällä paikalla tai puhelimessa puhuminen on erittäin vaikeaa.

— Ennen olin aktiivinen puhuja kavereiden kanssa ja työpaikalla. Se on vähän muuttunut, kun en enää porukassa kuule kunnolla tai tule kuulluksi. Tutut kyllä osaavat nykyään hiljentyä, kun viittaan. Silti tuntuu, kuin olisi vankina omassa kehossa, Salonen sanoo.

Vähitellen takaisin töihin

Kaikesta huolimatta Salonen kokee kuntoutuneensa todella hyvin.

Hän on voi taas käydä koiran kanssa lenkillä. Lokakuussa Salonen palasi työpaikalleen Maavoimien esikuntaan Karkialammelle, jossa hän on nyt alustavasti kolmen kuukauden työkokeilussa.

Tavalliset perheriidat ovat palanneet arkeen. — Veli-Pekka Salonen

Kun Länsi-Savo haastatteli Salosta vuosi sitten, hänen haaveensa oli kyetä juomaan kokonainen lasillinen vettä. Nykyään se onnistuu pieninä kulauksina.

Perheen taloudellista tilannetta on helpottanut se, että onnettomuus tapahtui Salosen työajalla ja luokiteltiin siksi työtapaturmaksi. Upseerina Salosella on oikeus käyttää kaksi tuntia työaikaa viikossa omaehtoiseen liikuntaan. Niinpä Salonen saa korvauksia Valtiokonttorilta.

Laura Salonen loi blogin henkireiäksi

Onnettomuus mullisti myös Salosen vaimon Laura Salosen ja pariskunnan kolmen lapsen elämän.

Laura Salonen löysi omaksi selviytymiskeinokseen kirjoittamisen. Hän kertoo miehensä kuntoutumisesta yksityiskohtaisesti blogissa ja sosiaalisessa mediassa.

— Alkuvaiheessa blogi oli henkireikä ja hyvä tapa käsitellä asiaa. Enää sillä ei ole sellaista roolia, vaan minun pitää pikemminkin muistuttaa itseäni, että muistaisin kirjoittaa, Laura Salonen kertoo.

Myös lasten arki on vanhempien arvion mukaan alkanut palata entiselleen.

— Minäkin saan ihan normaalisti tapella tyttöjen ja pojan kanssa. Tavalliset perheriidat ovat palanneet arkeen, Veli-Pekka Salonen toteaa hyvillään.

Kaupungilta ei korvauksia

Ainoa asia, mistä Veli-Pekka Salonen tunnustaa olevansa katkera, on Mikkelin kaupungin toiminta onnettomuuden jälkeen.

Salonen haki kaupungilta korvauksia onnettomuudesta. Hänen mielestään puomia ei oltu merkitty riittävän näkyvästi, ja kirkkaassa päivänpaisteessa sen huomasi vasta läheltä.

Vesa Vuorela Veli-Pekka Salonen näyttää, kuinka pitkälle lensi tehtyään äkkijarrutuksen puomin kohdalla. Hän uskoo, että onnettomuus olisi vältetty, jos puomissa olisi alun perinkin ollut nykyinen liikennemerkki.

Kaupungin käyttämä vahinkovakuutusyhtiö kuitenkin päätti, että kaupungilla ei ole korvausvastuuta. Vanha tienpohja, jossa onnettomuuspuomi sijaitsee, kuuluu lähivirkistysalueeseen eikä ole osa kaupungin tie- ja väyläverkostoa. Kaupungin mukaan sillä ei siksi ole reitistä samanlaista huoltovelvollisuutta kuin virallisista teistä. Kaupungin vakuutusyhtiölle antaman lausunnon mukaan lähivirkistysalueita käytetään omalla vastuulla.

Salosen mielestä maanomistajan, siis kaupungin, pitäisi silti huolehtia omistamiensa maiden turvallisuudesta.

Kyltti tuli onnettomuuden jälkeen

Pian Salosen onnettomuuden jälkeen puomiin lisättiin kielletyn ajosuunnan merkki. Sen ansiosta puomin erottaa aiempaa kauempaa.

Salosen mielestä kyltin lisääminen jälkeenpäin osoittaa, että puomi oli alkujaan huonosti merkitty.

Kaupunginlakimies Jukka Savolainen vahvistaa, että merkki lisättiin puomiin kaupungin toimeksiannosta.

— Kyltin lisäämisellä on haluttu lisätty puomin turvallisuutta, Savolainen sanoo.

Tarkoittaako merkin lisääminen sitä, että puomi oli aiemmin merkitty huonosti?

— Vakuutusyhtiö on päätöksessään arvioinut, että puomi oli riittävällä tavalla merkitty. Kyltin lisääminen on lähinnä varotoimenpide, Savolainen vastaa.

Vesa Vuorela Veli-Pekka ja Laura Salonen odottavat vakuutuslautakunnan vastausta oikaisupyyntöönsä.

Vuonna 2022 Gibraltarille

Tällä hetkellä Saloset odottavat vastausta vakuutuslautakunnalle tekemäänsä oikaisupyyntöön. He arvioivat, että sen saamiseen voi mennä jopa vuosi.

Kahden vuoden päästä Veli-Pekka Salonen on eläkeiässä. Eläkepäiviä hän odottaa hyvillä mielin.

— Vuoden 2022 keväällä aiomme lähteä muiden eläköityvien kavereiden kanssa autolla Gibraltarille kaljalle, hän paljastaa.

Toinen tavoite on päästä vielä joskus moottoripyörän selkään. Viime keväänä Veli-Pekka Salonen myi rakkaan moottoripyöränsä pois.

— Kyllä minä kaksipyöräisen ostan, jos ajokyky palaa. Tai sitten avoauton, jolla ajan tukka hulmuten, hän lohkaisee.