Pieksämäen Mataramäessä roihuaa suuri metsäpalo – Palo levinnyt arviolta yhdeksän hehtaarin alueelle

Pieksämäen Mataramäessä roihuaa suuri metsäpalo. Palo sai alkunsa Pelastusopiston johtamasta tutkimushankkeen kulotuksesta. Tuli karkasi hallinnasta ja levisi metsäpaloksi puuskaisen tuulen vaikutuksesta.

Etelä-Savon pelastuslaitokselta arvioidaan paloalueen olevan noin yhdeksän hehtaarin kokoinen. Palo on saatu hallintaan, mutta sen sammutustyöt tulevat jatkumaan pitkälle yöhön asti.

Pelastuslaitos sai palosta tiedon kello 18.29. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä, ja myös ilmasammutusyksiköitä on tilattu paikalle, joten paloa sammuttamaan on saapumassa myös helikoptereita. Palopäällikkö Janne Vehviläinen toteaa, että helikopterit saapuvat paikalle sen verran viiveellä, että jää nähtäväksi ehtivätkö ne mukaan sammutustöihin.

Palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja, eikä vaaraa asutukselle.

Juttua ja otsikkoa päivitty klo 21.10. Korjattu tieto paloalueen koosta ja lisätty Janne Vehviläisen kommentti klo 21.25.