Kolme alle 18-vuotiasta nuorta ryösti alle 15-vuotiaan Mikkelin satamassa, kolmikko myös uhkasi puukolla lenkkeilijää Urpolassa – Poliisi pyytää havaintoja

Epäilty törkeä ryöstö tapahtui poliisin mukaan leikkikentän läheisyydessä kello 20.30 aikaan sunnuntaina. Parkkipaikalla oli toinen auto, josta ryöstö on ehkä nähty.

Kolmen alle 18-vuotiaan nuoren epäillään ryöstäneen alle 15-vuotiaan yläkoululaisen Mikkelin satamassa sunnuntai-iltana.

Tutkinnanjohtaja Timo Häkkinen Itä-Suomen poliisista kertoo, että epäilty ryöstö tapahtui leikkikentän läheisyydessä kello 20.30 aikaan.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että kolmikko kuului autoseurueeseen, joka oli aikaisemmin illan aikana yrittänyt ryöstää puukolla uhaten Urpolan kaupunginosassa Setrikadulla lenkkeilleen miehen.

Poliisi pidätti tapausten johdosta yhteensä viisi henkilöä, mutta ketään ei ole asian vuoksi vangittu. Häkkisen mukaan autoseurueen kuljettaja oli täysi-ikäinen, ja muut alaikäisiä. Poliisi on esitutkinnassa selvittänyt kaikkien viiden samassa autossa olleen henkilön osallisuuksia ryöstöihin.

Poliisi epäilee, että huumeilla on ollut osuutta asiaan.

Lenkkeilijä juoksi karkuun ryöstäjiä

Setrikadun lenkkeilijä pääsi ryöstöä yrittäneiltä pakoon nopeiden jalkojensa ansiosta. Häkkisen mukaan hänellä oli nopeammat jalat kuin ryöstäjillä ja hän juoksi karkuun.

Myös alle 15-vuotiaan ryöstössä oli käytetty apuna vähintään yhtä puukkoa, joten asiaa tutkitaan törkeänä ryöstönä.

Häkkinen kertoo, että ryöstäjät saivat saaliiksi häneltä hieman rahaa ja muuta omaisuutta.

Esitutkinnassa on tiistaina 22. syyskuuta tullut ilmi, että satamassa parkkipaikalla on tekoaikaan ollut paikalla toinen auto. Siitä on mahdollisesti voitu nähdä ryöstötilanne.

Poliisi pyytää ulkopuolista autoseuruetta tai muita paikalla olleita henkilöitä ilmoittamaan havainnoistaan sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.

Sataman tapahtumista poliisi sai tiedon hätäkeskukselta. Hätäkeskuksen soitettiin pian ryöstön jälkeen, mutta poliisi ei vielä kerro, miltä taholta soitto tuli.

Häkkisen mukaan aseelliset ryöstöt ovat harvinaisia Mikkelissä, ja erittäin harvoin ne kohdistuvat nuoriin henkilöihin.

Uutista on päivitetty lisätiedoilla kello 18.10.