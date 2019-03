Xamkin avoin ammattikorkeakoulu on Suomen suurin jo toista vuotta peräkkäin

Xamk on suurin sekä opintosuoritusten että opiskelijoiden määrässä mitattuna.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun avoin ammattikorkeakoulu on Suomen suurin. Xamk on ykkönen sekä opiskelijoiden opintosuoritusten määrässä että opiskelijamäärissä, korkeakoulu tiedotti perjantaina.

Xamk vei ykköstilan samassa vertailussa myös vuotta aiemmin eli se on lajissaan maan suurin jo toista vuotta peräkkäin.

Xamkin avoimessa opiskeli viime vuonna 5140 opiskelijaa. He suorittivat yhteensä 27 286 opintopistettä.

— Xamk tarjoaa avoimen korkeakoulun opiskelijoille yksittäisiä opintojaksoja sekä suurempia opintokokonaisuuksia eri koulutusaloilta. Opintotarjonta uudistuu jatkuvasti, Xamkin jatkuvan oppimisen johtaja Pia-Mariana Toukkari kertoo.

Osalle opiskelijoista avoin ammattikorkeakoulu on väylä tutkinto-opiskeluun.

Opiskelijoita eri puolilta maailmaa

Xamkin avoimessa korkeakoulussa on valittavana opintoja liiketalouden, kulttuurin, tekniikan ja hyvinvoinnin aloilta. Verkko-opintokokonaisuuksia on tarjolla suomeksi ja englanniksi. Lisäksi opiskelijoilla on lähiopetuspäiviä kampuksilla Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa sekä kampusten lähipaikkakunnilla.

Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa on opiskelijoita 35 eri maasta.

Jatkuvan oppimisen koulutustarjonnasta vastaava varatoimitusjohtaja ja vararehtori Mirja Toikka sanoo, että Xamkissa suhtaudutaan vakavasti korkeakouluille annetuun jatkuvan oppimisen tehtävään.

— Uusi teknologia ja työelämän muutokset vaikuttavat koko väestön, mutta erityisesti työuran aikaisiin, osaamisvaatimuksiin. Tarjoamme uudenlaisia opintopolkuja ja joustavia koulutusratkaisuja muun muassa avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan kautta, Toikka kertoo.