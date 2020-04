Mikkeli ja henkilöstö eri mieltä lomautusperusteista – Kaupunki valmistautuu lomauttamaan 750 työntekijää 2–4 viikon jaksoissa

Mikkelin kaupungin ja ammattijärjestöjen yt-neuvottelut päättyivät keskiviikkona erimielisinä.

Osapuolet eivät ole samoilla linjoilla lomautusten perusteluista ja vaikutuksista.

Lomautukset koskevat 750 työntekijää.

Neuvottelutulosta ei lähemmin ole julkistettu, koska lomautuksista päättää torstaina kokoontuva kaupunginhallitus. Todennäköisesti lomautukset vaihtelevat kahdesta neljään viikkoa.

Ensimmäiset lomautukset voidaan panna toimeksi kuukauden kuluttua.

Kaupunki perustelee työnantajana lomautuksia tuotannollisin syin.

Kaupunginjohtaja Timo Halosen mukaan se tarkoittaa sitä, että kaupungilla ei ole osoittaa nykyisessä tilanteessa työtä koko henkilöstölle.

Yt-neuvotteluissa todettiin jo viikko sitten, että lomautukset koskevat 750 työntekijää. Määrä pysyi samana, kun neuvottelut päättyivät keskiviikkona.

Kohteena ovat kolmen palvelualueen työntekijät, lähinnä ruoka- ja puhtauspalvelujen ja varhaiskasvatuksen työntekijät sekä koulunkäyntiavustajat.

Halosen mukaan arvioitu henkilöstömäärä on laskettu heikoimman mahdollisen vaihtoehdon mukaan.

– Kaupunki toivoo työnantajana, että täydessä mitassa ei tarvitsisi panna lomautuksia toimeen. Tässä on nyt kuukausi aikaa. Jos asetettuja rajoituksia purkautuu, tilanne voi muuttua.

Kaupunginhallitus päättää torstaina ylimääräisessä kokouksessaan, missä mitassa lomautukset pannaan täytäntöön.

Työnantajalla on Halosen mukaan ollut perustelut neuvottelujen aloittamiseksi ja neuvottelutuloksen tavoittelemiseksi.

Osapuolet eivät ole samaa mieltä. Työntekijäpuoli ei hyväksynyt lopputulosta.

Tietenkin talousvaikutusta kertyy, mutta en tällä hetkellä edes tiedä, minkä verran. — Timo Halonen

Taloudellista tavoitetta neuvottelutulokseen ei laskettu. Halonen korostaa, että lomautusta esitetään tuotannollisin, ei taloudellisin syin.

– Tietenkin talousvaikutusta kertyy, mutta en tällä hetkellä edes tiedä, minkä verran.

Vesa Vuorela Koronatilanne on sulkenut muun muassa kirjastoja ja kulttuurilaitoksia. Seurauksena on lomautuspaine ja palkanmaksun keskeytyksiä.

Aiemmin kaupunki on jo keskeyttänyt palkanmaksun noin sadalta työntekijältä. Tämä on kohdistunut niihin tehtäviin, joiden toimipisteet on suljettu maan hallituksen päätöksillä, esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen työntekijöihin.

Akavan Erityisalat on ilmoittanut riitauttavansa palkanmaksun keskeytykset. Liiton mukaan kaupunki on käyttänyt keskeytyspäätöksessään vääriä perusteluja.

Halosen mukaan Mikkeli ei ole ainoa, joka on toiminut näin. Kaupunki on noudattanut Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohjeita.

– Jos keskeytys riitautetaan, katsotaan sitten oliko perustelu oikein. Meillä on asian valmistellut henkilöstöhallinto KT:n ohjeiden ja juridiikan mukaisesti.

Jukon pääluottamusmies Mika Pirhonen sanoo, että Mikkelin kantaa työnantajana "kritisoitiin kovasti" päättyneissä yt-neuvotteluissa.

– Mikään pääsopijajärjestö ei hyväksynyt tulosta. Kaupungin selvitykset lomautusten perusteista ja vaikutuksista olivat puutteellisia.

Pirhonen muistuttaa, että maan hallitus on suosittelut kunnille lomautusten välttämistä.

– Mikkeli näyttää panevan lomautukset toimeksi. Katsotaan nyt vielä mitä kaupunginhallitus päättää, mutta pahoin pelkään, tuumii Pirhonen.

Pirhonen on päätoiminen pääluottamusmies, jolla on opettajatausta.

– Henkilöstöryhmistä lomautus iskee kovimmin varhaiskasvatuksen henkilöstöön. Toinen ryhmä on niitä, joiden työ liittyy pakkolakeihin.

Pirhonen toivoo, että kuukauden kuluessa asetelmat voisivat muuttuakin.

– Jos rajoituksia puretaan ja esimerkiksi varhaiskasvatus ja kirjastot aukeavat, henkilöstötilannekin muuttuu. Koulujen ja varhaiskasvatuksen aukeaminen näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä.