Kesän ensimmäinen Jättikirppis 2020 keräsi viikonloppuna väkeä Mikkelin torille – Lauantai oli sunnuntaita vilkkaampaa

Perinteinen Jättikirppis rantautui viikonloppuna tutusti Mikkelin torille. Tänä vuonna torilla on käytössä vähemmän myyntiruutuja, mutta Jättikirppis järjestetään ensimmäistä kertaa sunnuntain lisäksi myös lauantaina ja päiväkohtaista myyntiaikaa on pidennetty tunnilla.

Sunnuntaiaamupäivästä ihmisiä pyöri rauhakseltaan myyntipöytien ympärillä tutkailemassa tarjontaa.

Suurimman osan myytävästä tavarasta muodostavat vaatteet, hatut, posliinituotteet, lasitavarat ja lasten lelut. Myös lehtiä ja kirjoja löytyy lähes jokaiselta kojulta.

– Tosi hyvä alku. Sää on suosinut ja väkeä on ollut hyvällä fiiliksellä liikenteessä. Meillä on aiemmin ollut syyskuussa yksi lauantaipäivä kuukausimarkkinoiden yhteydessä, joka on osoittautunut joka kerta positiiviseksi kokemukseksi. Sen rohkaisemana lähdimme nyt testaamaan lauantaita laajemminkin, tapahtuman tuottaja Mikko Romo kertoo.

Jaakko Avikainen Ulla Kasurinen myy vanhoja koulukarttoja ja vintagetyylistä tavaraa.

Vanhoja karttoja ja vintagea

Joensuusta saapunut Ulla Kasurinen myy torilla muun muassa vanhoja koulukarttoja, kirjoja ja vintagetyylistä tavaraa.

– Meille on kertynyt näitä. Vanhemmalle keräilytavaralle on oma ostajakuntansa.

Kirppistely kuuluu Kasurisen kesäharrastuksiin.

– Ollaan pääasiassa kierrelty Keski-Suomen ja Itä-Suomen alueilla. Viime viikonloppuna oltiin Jyväskylässä ja nyt sitten ensimmäistä kertaa täällä Mikkelin Jättikirppiksellä.

Asiakkaita on Kasurisen mukaan käynyt sunnuntain aikana jonkin verran.

– Aina voisi enemmänkin käydä. Alkuun kävi kovasti, mutta nyt on ollut vähän tasaisempaa. Kauppa on kuitenkin käynyt sen verran, että bensarahat ainakin saadaan, hän naurahtaa.

– Ainakin kaiuttimet ja jokunen kartta on myyty, vanhoja ikkunanpokia on mennyt useampia. Myös lehtiä ja jokunen kirja on löytänyt tiensä uuteen kotiin, Kasurinen luettelee myytyjä tuotteita.

Mitään erityisiä myyntikikkoja Kasurisella ei ole.

– Tavarat kyllä myy itse itsensä.

Jaakko Avikainen Raija Jokinen katsoo peilistä, miltä hattu näyttää päässä.

Hattu kourassa kotiin

Mikkeliläinen Raija Jokinen poikkesi Jättikirppiksellä päiväkävelyn lomassa. Jokinen on juuri löytänyt itselleen uuden hatun viereiseltä myyntikojulta.

– Minulta löytyy hattuja jo ennestäänkin, mutta päätin nyt sitten ostaa tämän ihan kannatusmielessä.

Jokista kiinnostaa myös kristalli- ja antiikkiesineet.

– Jos sattuu löytymään, niin saattaa tarttua matkaan.

Sää on suosinut ja väkeä on ollut hyvällä fiiliksellä liikenteessä. — Mikko Romo

Jokisen suunnitelmissa ei ole enää kuluvana kesänä suunnata Jättikirppikselle.

– Nyt katson mitä katson.

Jaakko Avikainen Seppo Koponen ja Maija-Leena Koponen myyntipöytänsä ääressä. Asiakkaita on käynyt kiitettävästi.

"Kauppa on käynyt kohtalaisesti"

Kotkalaiset Seppo Koponen ja Maija-Leena Koponen ovat olleet myymässä jo lauantaista lähtien. Koposet myyvät muun muassa kodin irtaimistoa, leluja ja keräilytavaraa. Koposilla on ollut tapana kerran kesässä käydä Mikkelissä, mutta myös lähestyvä muutto pakottaa luopumaan tavaroista.

– Olemme muuttamassa vähän pienempään asuntoon, niin pitää päästä tavarasta eroon.

Asiakkaitakin on Seppo Koposen mukaan käynyt kiitettävästi. Kauppa on käynyt kohtalaisesti.

– Laidasta laitaan on mennyt tuotteita ihan lasten leluista alkaen. Eilen lauantaina oli paljon vilkkaampaa, kuin tänään sunnuntaina.

Seppo Koponen ei ole ryhtynyt myyntimieheksi, vaan antaa ympärillä pyörivien asiakkaiden katsella rauhassa.

Hän ei vielä osaa sanoa, aikooko pariskunta tulla myymään tavaroita enää myöhemmin kuluvana kesänä.

– Saattaa olla, että vielä tullaankin.

Jaakko Avikainen Ella Heimonen (vas.) ja äiti Petra Heimonen tutkailevat petsejä.

Paljon valinnanvaraa

Mikkeliläiset Ella Heimonen ja Petra Heimonen ovat tulleet viettämään sunnuntaitaan Jättikirppikselle.

– Tultiin tänne ihan varta vasten, Petra Heimonen kertoo.

Ella Heimonen tutkii myyntikojulla vanhoja petsejä. Valinnanvaraa on paljon. Osa petseistä pyörii omassa maailmanpyörässään.

– Näillä on kiva leikkiä.

Hänen mielestään parasta Jättikirppiksellä on tavaran määrä.

– Täällä on niin paljon kaikkea.

Heimoset saattavat käydä vielä uudelleen kuluvana kesänä Jättikirppiksellä.

– Jos ollaan vapailla ja kotona, niin varmaankin. Eiks niin? Petra Heimonen kysyy tyttäreltään.

– Joo! kuuluu vastaus.