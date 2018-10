Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä ympäri Suomea. Tänä vuonna asunnottomien yötä vietetään Mikkelin tuomiokirkon Kryptassa.

Siellä on mahdollisuus ruokailuun ja yöpymiseen, sillä krypta ja kahvio ovat auki koko yön. Jaossa on lämpimiä takkeja, vaatteita ja hygieniatarvikkeita niitä tarvitseville.

Asunnottomien yönä on myös saunomis- ja peseytymismahdollisuus kello 18—20 toimintakeskus Veturissa osoitteessa Vuorikatu 23.

Jos haluaa lahjoittaa asunnottomille talvitakkeja tai muita vaatteita, niitä voi viedä Viadian kirpputorille, kertoo johtava diakoniatyöntekijä Anne Pöyry.

Hygieniatarvikkeita puolestaan voi lahjoittaa Graanin Prismaan infopisteeseen tai Setlementti ry:n toimipisteeseen osoitteessa Lönnrotinkatu 5 ma—to kello 9—16, pe kello 9—14.

Takkeja, vaatteita ja hygieniatarvikkeita kerätään 15.10.2018 asti. Ylijääneet tuotteet jaetaan vähävaraisille Mikkelissä Viadian ja Veturin kautta.

Asunnottomien yön tapahtuman järjestävät Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Viadia Mikkeli ry, Mikkelin Setlementti ry, Essoten toimintakeskus Veturi, Essoten aikuissosiaalityö, Mikkelin nuorisopalvelut ja Mikkelin työttömät ry.

Tapahtuma löytyy Facebookista tästä osoitteesta.

"Asunnottomuuden ongelmat ovat moninaisempia kuin ainoastaan asunnon puute"

Se, kuinka paljon Mikkelin seudulla on asunnottomia, on vaikea tieto selvittää. Länsi-Savo kysyi asiasta monelta taholta.

Johtava diakoniatyöntekijä Pöyry arvioi, että Mikkelissä on todella vähän heitä, jotka elävät esimerkiksi metsissä tai autiotaloissa.

Essoten aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Marika Aho kertoo, että sosiaalitoimen tietojen mukaan viime vuoden marraskuussa (15.11.) ilman omaa asuntoa oli yhteensä 19 henkilöä, joista kuusi oli pitkäaikaisesti Essoten alueella.

Luku sisältää mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, joille on järjestetty tukiasunto tai asumispalvelupaikka sairauden vuoksi.

— Asunnottomuuden määritelmä on sinällään haasteellinen, koska kaikki poste restante -osoitteelliset eivät tosiasiallisesti ole asunnottomia. Heistä suurin osa on henkilöitä, jotka asuvat esimerkiksi tyttö- tai poikakaverin luona. Syynä voi toki olla myös asunnon puute, mutta näistä meillä ei ole tietoa, Aho sanoo.

— Oma ryhmänsä ovat vankilassa olevat henkilöt, joilla ei ole vankeusaikana asuntoa. Heille järjestetään asunto heidän vapauduttuaan.

Toimintakeskus Veturin ohjaajan Minna Pellisen ja päihde-ja mielenterveyskuntoutuksen esimiehen Pirjo Liukkosen näkemyksen mukaan Mikkelissä on varsinaista asunnottomuutta hyvin vähän.

— Asunnottomuudessa ei aina ole kyse siitä, etteikö asuntoa järjestyisi. Asunnottomuuden ongelmat ovat moninaisempia kuin ainoastaan asunnon puute. Niissä on kunnioitettava ihmisten yksityisyyttä ja omaa vastuuta. Veturiinkin tulee ihmisiä, jotka kaipaavat kotia, vaikka heillä on asunto, jossa he käyvät nukkumassa, Pellinen sanoo.

Asunnottomien yön kansalaisliike tukee jokaisen oikeutta vakinaiseen asuntoon ja omaan kotiin. Liike haluaa kiinnittää huomiota asunnottomuuteen yhteiskunnallisena ongelmana, johon voidaan vaikuttaa poliittisilla ratkaisuilla.

— Asunnottomuus on ihmisoikeusloukkaus, jonka juurisyitä ovat asuntomarkkinatilanne ja eriarvoisuus. Asunnottomuutta vähennetään noudattamalla Asunto ensin -periaatetta, vähentämällä eriarvoisuutta ja rakentamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.