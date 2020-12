Essoten alueelta löytyi tiistain jälkeen neljä uutta koronatartuntaa, Essote tiedottaa.

Kaksi tartunnoista havaittiin Pieksämäellä ja kaksi Mikkelissä alueen ulkopuolelta tulleilta henkilöiltä. Tartuntaketjujen jäljitys on meneillään.

– Testeihin tullaan nyt, kun on oltu flunssaoireissa jo pitkään. On hyvin tärkeää hakeutua testaukseen heti, kun oireita tulee ja pienistäkin oireista, muistuttaa Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Pieksämäen kaupungin tiedotteen mukaan tiistaina illalla kaupungissa havaittu tartunta on todennäköisesti saatu henkilön asuinkerrostalosta. Muita asukkaita on tiedotettu mahdollisesta altistumisesta. Heitä on kehotettu seuraamaan mahdollisten oireiden ilmaantumista, jolloin on syytä hakeutua koronatestiin. Kaupunki muistuttaa huolehtimaan turvaväleistä myös rappukäytävässä ja roska-astioilla käydessä. Toinen Pieksämäellä havaittu koronatartunta on todettu Valona-vanhuspalveluiden asukkaalla.

Essoten koronalääkärit kehottavat noudattamaan uudenvuoden vietossa samoja periaatteita kuin jouluna.

– Uusi vuosi alkaa turvallisemmin, kun sitä vietetään vain lähipiirissä ja alle kymmenen henkilön kesken. Suuri osa ihmisistä noudattikin jouluna ohjeistusta hienosti. Valitettavasti osa on liikkunut hyvinkin paljon paikasta toiseen. Sairaana ei tule lähteä kavereiden tai sukulaisten luo, ei vaikka koronatesteistä tulos olisikin ollut negatiivinen, tähdentää terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä Essoten tiedotteessa.

Ensimmäiset koronavirusrokotteet Essote antaa Mikkelin keskussairaalassa henkilökunnalle torstaina.

Juttuun päivitetty kello 12.50 tieto toisesta Pieksämäen tartunnasta.