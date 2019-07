Linnanmäki saapuu sunnuntaina Mäntyharjulle — Ilokuvafestivaaleilla juhlitaan huvipuiston vanhimpia laitteita Mika Koivusalon dokumenttien johdolla

Karuselli on Linnanmäen vanhin laite ja ainoa historiallinen karuselli Suomessa. Se täytti 120 vuotta vuonna 2016.

— Ihastuin karuselliin keväällä 2014, ja ryhdyin selvittämään sen historiaa. Siitä nimittäin tiedetään yllättävän vähän, elokuvaohjaaja Mika Koivusalo sanoo.

Koivusalon ohjaama Linnanmäen Karuselli 120 vuotta -dokumenttielokuva juhlistaa karusellin pitkää historiaa. Se näyttää tunnelmallisen väri- ja valoloiston lisäksi karusellin pystytyksen.

Elokuva sisältää myös huvipuiston hulinaa ja ”vähän muutakin”, kertoo Koivusalo.

Karusellin tasavuosien lähestyessä Koivusalo päätti tehdä sekä jo valmiiksi kertyneestä että erikseen elokuvaa varten kuvaamastaan materiaalistaan lyhytelokuvan.

Elokuva esitettiin kahdessa teatterissa kesäkuussa 2016.

— Toteutan myöhemmin pidemmän elokuvan ja kirjan karusellista. Suuritöisempi päähänpisto oli dokumenttielokuva Linnanmäen Vekkulasta, tuosta hassutusten talosta, Koivusalo kertoo.

Vekkulan muisto elää

Vekkula oli Linnanmäen kolmanneksi vanhin laite karusellin ja puuvuoristoradan jälkeen. Se rakennettiin vuonna 1961 ja purettiin 2017 uuden Taiga-vuoristoradan tieltä. Uusi Vekkula rakennetaan huvipuistoon 2021.

— Ehdin kuvata ja äänittää Vekkulaa talteen ennen sen sulkemista, mutta alunperin tarkoitus ei ollut tehdä varsinaista elokuvaa. Toisin kävi, Vekkula päätyi valkokankaille, Koivusalo iloitsee.

Vekkula The Movie kertoo erään rakastetuimman Linnanmäen laitteen tarinan. Kyseessä on nostalginen audiovisuaalinen matka yllätysten taloon ja huvipuiston historiaan.

Tämä on epäkaupallinen projekti. Se syntyi intohimosta aiheeseen. — Mika Koivusalo

Koivusalo kuvailee Vekkula The Movieta hauskaksi ja tunteisiin vetoavaksi elokuvaksi, jonka tarkoitus on muistella Linnanmäen vanhaa yllätysten taloa. Se ei ota kantaa talon purkamiseen tai näytä sitä.

— Tämä on epäkaupallinen projekti. Elokuva on kokonaan omaa tuotantoani eikä sen rahoittamiseen ole osallistunut kukaan muu. Se syntyi intohimosta aiheeseen.

Elokuvassa on Koivusalon mukaan runsaasti Linnanmäen arkistomateriaalia sekä ainutlaatuista kuvamateriaalia Vekkulan viimeisestä päivästä lokakuulta 2017.

Hyvän mielen elokuvafestivaali

Vekkula The Movieta esitettiin kesällä ja syksyllä 2018. Ensi-iltaa vietettiin toissa kesänä Kino Tapiolassa Espoossa. Sitä seuraava näytös pidettiin Kaurismäkien Kino Andorrassa Helsingissä.

— Vuokrasin teatterit, ja näytökset olivat ilmaisia "pay what you want” -tyyppisiä. Elokuvaa on myös esitetty Linnanmäen henkilökunnalle ja syksyisillä Valokarnevaaleilla ulkoilmanäytöksenä. Siitä on pidetty kovasti, Koivumäki sanoo.

Nyt Koivusalon dokumentit esitetään viikonlopun aikana Ilokuvafestivaalilla Mäntyharjulla.

Järjestäjä Roosa Toivonen kertoo Ilokuvafestivaalin olevan hyvän mielen festivaali, joka sisältää onnellisia loppuja ja kohottavia tarinoita. Toivosen mukaan elokuvafestivaalit maailmalla keskittyvät enemmän synkistelyyn.

— Ideana on oman mielen kohottaminen sitä mukaa mitä enemmän elokuvia katsoo.

Toivonen haluaa nostaa myös dokumentteja esille. Varsinkin lyhytdokumentit päätyvät harvoin teattereihin, minkä vuoksi Koivusalon Linnanmäki-dokumentit päätyivät myös ohjelmistoon.

Mika Koivusalon Linnanmäki-dokumentit Mäntyharjun Ilokuvafestivaalilla sunnuntaina 4. elokuuta kello 20.