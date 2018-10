Ely-keskus: Bussiliikenteen aikataulujen hakeminen helpottuu Itä-Suomessa

Ely-keskuksen Waltti-liikenne on nyt lähes kattavasti Matkahuollon aikataulupalvelussa.

Joukkoliikenteen aikataulujen etsiminen on viime vuosina ollut työlästä ja vaatinut varsinkin satunnaisemmin matkustavilta kärsivällisyyttä. Tämä on koskenut erityisesti alueita, joissa otettiin käyttöön Waltti-liput.



Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa, että nyt Itä-Suomen kolmen maakunnan alueella, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, ely-keskuksen Waltti-liikenteen aikataulut, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, löytyvät myös Matkahuollon aikataulupalvelusta.



Aikatauluja voi hakea osoitteesta https://www.matkahuolto.fi/.



Pohjois-Savossa Keitele-Pielavesi-Iisalmi ja Rautalampi-Suonenjoki-Kuopio –yhteysvälien sekä Etelä-Savossa Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki -yhteysvälin Waltti-liikenne ei vielä toistaiseksi ole mukana Matkahuollon aikataulupalvelussa.



Näiden osalta aikataulut löytyvät Matka.fi –palvelusta osoitteesta https://opas.matka.fi/ sekä ELY-keskuksen Waltti-sivustolta http://www.ely-keskus.fi/web/waltti-ita-suomi.



Matka.fi palvelee edelleen sopimusliikenteen aikatauluhakuna. Palvelu kattaa kotimaan juna- ja lentoliikenteen sekä Waltti- ja muun sopimusliikenteen mukaan lukien kaupunkien paikallis- ja seutuliikenteen.



Kaupungeilla on lisäksi omia aikataulu- ja reittioppaita. Mikkelin reittiopas löytyy tästä linkistä.



Markkinaehtoisen liikenteen aikataulut löytyvät toistaiseksi vain Matkahuollon aikataulupalvelusta tai liikenteenharjoittajien omilta nettisivuilta.