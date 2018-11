Ennakoitua pienempi verotulotilitys, sosiaali- ja terveystoimen menot ja käyttötalouden säästöt kiristävät Mikkelin ensi vuoden talousarvion valmistelua.

Kaupunginhallitus jatkoi tiistaina budjettiesityksen läpikäyntiä, mutta tekee esityksensä valtuustolle vasta ensi viikon maanantaina.

Budjettikäsittelyä sävyttää koko ajan poukkoillut verotuloennuste.

Kuntaliiton Mikkelin ennuste oli vielä kesällä kaupungille varsin suotuisa, mutta nyt kaupunki on toteamassa, että tämän vuoden verotulo jää nykynäkymin alle 200 miljoonan euron.

Pudotusta on aiempiin ennusteisiin on jopa seitsemän miljoonaa euroa.



Kuntaliitto on joutunut julkisuudessa selittämään ennusteittensa heittelyä.

Perussyy on se, että veronmaksajille maksetaan takaisin viime vuodelta poikkeuksellisen paljon veronpalautuksia.

Kuntaliiton viimeisin verotuloennuste osoittaa kaupungille noin 199 miljoonan euron verotulotilitystä. Vielä kesällä kaupunki arvioi verotulokertymäksi noin 206 miljoonaa euroa.

Essoten lisämaksu ”kohtuuden rajoissa”

Erotus vastaa Mikkelissä suurin piirtein yhtä kuntaveroprosenttia. Kuntaverot tosin on jo betonoitu, eikä niihin budjettikäsittelyssä voi enää palata. Mikkeli pitää verotuksensa ennallaan.

Verotulotilitys vaikuttaa kuluvan vuoden tilinpäätökseen sekä ensi vuoden budjetin sisältöön.

— Vielä ei kannata ennakoida lopullista verotulotasoa, vaan on katsottava loppuun saakka viimeisin tilitys, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.).

On katsottava loppuun saakka viimeisin tilitys. — Markku Aholainen

Tuoreimman talouskatsauksen mukaan Mikkeli on tekemässä kuluvalta vuodelta 11,5 miljoonan euron alijäämän.

Alijäämää pyritään kuitenkin kaventamaan.

Jos verotulot asettuisivat kuluvan vuoden talousarvion ennusteen mukaan ja sote-yhtymä Essotelta ei koituisi mahdottoman isoa lisämaksua, alijäämä painuisi 5—6 miljoonan tienoille.

Essote on keräämässä jäsenkunnilta lisämaksua, mikä tietää Mikkelille noin neljän miljoonan euron lisämenoa. Aholainen pitää ylitystä sinällään isona, mutta vielä siedettävänä.

— Kaikki ylimääräinen on liikaa, mutta tuollainen kasvu olisi sentään kohtuuden rajoissa, sanoo Aholainen.

Erikoisempi lisämeno on tulossa, jos kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö eivät pääse sopimukseen Otavan opiston valtionosuudesta.

Ministeriö on jäädyttänyt opiston valtionosuuksia 2,7 miljoonan euron edestä. Taustalla on osapuolten näkemysero siitä, mitä lukiokoulutuksen valtionosuuksia opistolle kuuluu.

Ministeriö ja kaupunki neuvottelevat tilanteesta. Tähän liittyvät myös opiston ja sen liikelaitoksen roolitukset ja liikelaitoksen nimen muuttaminen.

Aholainen luottaa siihen, että neuvotteluissa päästään kaupungille myönteiseen ratkaisuun.

Säästökeinoista eri näkemyksiä

Budjetti on edellyttänyt poliittisten ryhmien vääntöä sen verran, että valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat palaveriin loppuviikolla.

Menettely ei ole ihan tavallista kesken hallituksen budjettikäsittelyn.

Ryhmäjohtajat kutsui koolle Aholainen. Hänen mukaansa kyse on valtuustoryhmien informoinnista. Pääosa ryhmäpuheenjohtajista tosin jo istuu myös hallituksen huoneessa.

Ensi vuoden talousarviossa on kipukohtia. Vaikein vaihe on päättää kaupunkirakennetyöryhmän niin sanotun kolmoskorin säästöistä, joiden kustannusvaikutus ensi vuodelle on 1,4 miljoonaa euroa.



Tavoite säästää on yhteinen, mutta keinot vaihtelevat. Tarkastelussa ovat ennen muuta henkilöstömenot. Aholaisen mukaan ”vaihtoehtoja on pöydällä”.

— Raami on jo ottanut säästön huomioon, samoin hallintokunnat omissa esityksissään. Palvelut on laskettu tuon kokoisen kustannustason alennuksen mukaan ja säästön pitäisi riittää, mutta keinoja ei ole neuvoteltu vielä loppuun saakka.