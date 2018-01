Neljän lapsen äiti Kirsi Häkkänen ylsi Tähtiartisti-kilpailun finaaliin — Haaveilee laulajan urasta: ”Musiikki on koko elämä ja antaa voimaa” Mäntyharjulainen Kirsi Häkkänen palasi rakkaan lauluharrastuksen pariin vasta kesällä ja pääsi jo nyt valtakunnallisen laulukilpailun finaaliin. Menestymiseen tarvitaan sekä tuomariston että yleisön ääniä. Sari Heikkilä Kirsi Häkkänen palasi rakkaan lauluharrastuksena pariin viime kesänä, lähes 20 vuoden tauon jälkeen.

Mäntyharjulainen Kirsi Häkkänen on yltänyt valtakunnallisen Tähtiartisti-laulukilpailun finaaliin.



Neljän lapsen äiti työskentelee Mäntyharjun päiväkodissa, mutta haaveilee laulajan urasta.



— Musiikki on aina ollut minulle koko elämä ja antaa voimaa vaikeillakin hetkillä. Olisi ihanaa laulaa työkseen, Häkkänen sanoo.

Nykyiskelmää ja tangoa

Häkkänen kiersi karaoke- ja laulukilpailuja jo 20 vuotta sitten, mutta viime kesään saakka rakas harrastus oli tauolla.

— Tuli neljä muttaa eli neljä lasta, Häkkänen naurahtaa.



Musiikki vei uudestaan mukanaan, kun kuoroharrastuksen oheen tuli yksinlaulu. Ominta musiikkia on nykyiskelmä ja tango.



— Tykkäisin käydä esiintymässä, mutta sopiva orkesteri puuttuu. Saa ottaa yhteyttä, Häkkänen vinkkaa.

Kilpailuista kokemusta



Kesästä saakka Häkkänen on kiertänyt laulukilpailuja ahkerasti ja hakenut sitä kautta esiintymiskokemusta.



Laulamista ja äänenkäyttöä Häkkänen on harjoitellut Matti-Olavi Taskisen kursseilla.



Menestystäkin on tullut, muun muassa syksyllä Puulan ja Saimaan Karaokekunkut-kilpailuissa, jossa Häkkänen sijoittui kolmanneksi Prinsessa-sarjassa.

Finaalipaikka on iso voitto, koska monet finalisteista kiertävät jo laulajina maata.

Tähtiartisti-kilpailun finaalipaikkaa Häkkänen kuvailee isoksi voitoksi. Monet finalisteista kiertävät jo laulajina maata.



— Menen kilpailuihin aina vaan laulamaan ja nauttimaan esiintymisestä. Jos pärjään, se on plussaa, Häkkänen sanoo.

Voittajille levytyssopimus



Tähtiartisti-kilpailussa on kuusi sarjaa, ikäryhmittäin kolme naisille ja kolme miehille.

Vain sarjojen voittajat saavat levytyssopimuksen.



Häkkänen kilpailee 18 – 45 -vuotiaiden naisten Kuningatar-sarjassa, jossa on mukana 13 laulajaa.

Finaali on kaksipäiväinen ja vain osa pääsee lavalle toisena päivänä.



— Voitto ei ole tärkeintä, mutta tottakai on hienoa, jos oma nimi sanotaan toisenakin päivänä, Häkkänen myöntää.

Yleisöääniä tarvitaan



Tähtiartisti-kilpailussa menestymiseen tarvitaan sekä tuomariston että yleisön ääniä, sillä molempien pisteet lasketaan yhteen.



Finalistit kilpailevat yleisön suosiosta etukäteen äänestyksellä, joka on avoinna lauantaihin 21. tammikuuta saakka.



Väliaikatietojen perusteella Häkkänen on tällä hetkellä sarjansa toiseksi suosituin finalisti.





Tähtiartisti-kilpailun finalisteja voi äänestää lauantaihin 21. tammikuuta kello 24 saakka. Äänestysohjeet löytyvät laulukilpailun verkkosivuilta.

Finaali lauletaan Vesileppiksessä Leppävirralla 9-10. helmikuuta.