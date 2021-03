Verkkopalvelumme uudistuu tiistaina — Katso tästä mikä muuttuu

Länsi-Savon verkkopalvelu uudistuu ensi viikolla.

Päätoimittaja Timo Laitakari sanoo, että uudistuksen tavoitteena on parantaa tilaajien palvelua verkossa.

—Jotkut kokevat kaikki muutokset järkytyksinä. Uskokaa pois, kyllä tähän nopeasti oppii, Laitakari vakuuttaa.

— Ja kyllähän tämä tuo myös monia parannuksia. Uudelle sivustolla ja uutissovelluksella pystymme tarjoamaan entistä selkeämmän ja helppokäyttöisemmän paketin.

Yhä useampi Länsi-Savon tilaaja lukee lehtensä puhelimesta ja tietokoneelta. Samaan aikaan verkon mahdollisuudet ja tekniikat kehittyvät. Siksi lehden verkkopalvelukaan ei Laitakarin mukaan voi jäädä paikalleen.

— Oma toimituksemme keskittyy täysillä paikallisten aiheiden käsittelyyn ja seurantaan. Uusi tekniikka mahdollistaa uudenlaisia kerrontatapoja ja näyttävämpiä toteutuksia näille ykkössisällöillemme, Laitakari sanoo.

Tiistaina tehtävän uudistuksen tuomia muutoksia verkkopalveluumme:

Nopeampi ja selkeämpi ulkoasu

Verkkopalveluidemme ulkoasua on yksinkertaistettu, ja se on suunniteltu erityisesti älypuhelinten pieniä näyttöjä ajatellen. Lähes 70 prosenttia käyttäjistämme käyttää sisältöjä älypuhelimella. Uusi verkkopalvelumme toimii myös nopeammin kuin edeltäjänsä.

Kaksi sovellusta

Jatkossa käytössä on kaksi eri sovellusta: Uusi uutissovellus, jonka pikakuvakkeen voit ladata laitteellesi tiistaista alkaen osoitteesta lansi-savo.fi/asenna. Uutissovelluksesta seuraat kätevästi päivän verkkouutistarjontaamme. Nykyinen sovelluksemme muuttuu päivän lehti -sovellukseksi, josta pääset lukemaan päivän näköislehden sekä näköislehden arkistoa.

Päivän lehti -sovelluksen löydät Applen App Storesta ja Googlen sovelluskaupasta. Molempiin sovelluksiin sekä verkkopalveluumme kirjaudutaan entisellä Mediatunnuksellasi ja salasanallasi. Sovellusuudistuksella pyrimme tarjoamaan parhaan mahdollisen tavan lukea sekä verkkojuttuja että näköislehteä.

Mistä tietää, mikä sisältö on tilaajalle ja mikä ilmaista?

Sitä, mikä verkkopalvelussamme on ilmainen juttu ja mikä tilaajalle, ei eritellä erillisin kuvakkein. Kun olet tilaajana kirjautunut Mediatunnuksellasi palveluun, voit siirtyä eteenpäin rajattomasti ja käytössäsi on kaikki sisältömme.

Osa sisällöistämme on edelleen vapaasti luettavissa, mutta valtaosa on vain tilaajille. Kaikki verkkopalveluidemme sisällöt sisältyvät myös paperilehden tilaukseen. Jos sinulla on voimassa oleva paperilehden tilaus, muttei vielä Mediatunnusta, sen pääset luomaan tästä.

Näköislehti

Linkki näköislehteen näkyy esimerkiksi pöytäkoneella sivun yläreunan valikossa. Kännykällä näköislehtilinkki löytyy vasemman yläkulman sisältö-valikosta. Mobiililaitteilla käytettäessä kätevimmin luet näköislehden sovelluskaupasta ladattavalla päivän lehti -sovelluksella.

Kirjautuminen

Pääset kirjautumaan oikean yläreunan asiakas-kuvakkeesta. Molempiin sovelluksiin sekä verkkopalveluumme kirjaudutaan entisellä Mediatunnuksellasi ja salasanallasi.

Kommentointi

Jatkossa kommentointi on ainoastaan tilaajiemme käytössä. Samalla kommentointijärjestelmä uudistuu. Voit luoda tilaajatunnuksillesi nimimerkin järjestelmässä. Kommentit ennakkomoderoidaan kuten ennenkin. Moderoinnista vastaa STT.

Uutissuomalainen

Etusivun alareunasta tai yläosan linkistä löydät Uutissuomalainen-osion. Uutissuomalainen seuraa kotimaan ja maailman tapahtumia ympäri vuorokauden. Se kertoo nopeasti kiinnostavimmat uutiset ja taustoittaa tärkeät asiat. Lisäksi Uutissuomalaisesta löytyvät muun muassa teemasisällöt, valtakunnalliset kulttuuriarviot ja Sunnuntaisuomalaisen viikonvaihdejutut.

Neljän muun lehden sisällöt käytettävissäsi

Muistathan, että Länsi-Savon tilaajana myös Etelä-Saimaan, Itä-Savon, Kouvolan Sanomien ja Kymen Sanomien ja näköislehdet ovat käytettävissäsi. Voit käyttää Mediatunnustasi muiden lehtien verkkopalveluissa ja sovelluksissa, ja muiden lehtien näköislehdet löytyvät myös päivän lehti -sovelluksestamme.

Näin lataat uuden uutissovelluksemme laitteellesi ensi viikolla: