Ristiinan lukiossa opiskellaan viimeistä viikkoa – Enemmistö opiskelijoista siirtyy syksyllä Mäntyharjun lukioon

Mäntyharju on luvannut järjestää koulukyydit Ristiinasta. Se on todella iso plussa kouluvalinnassa, sanoo Someenjärvellä asuva Aada Halinen.

Ensi lauantaina se on päätöksessä, Ristiinan lukion viisi vuosikymmentä kestänyt taival.

Loppu on vaatimaton. Kevätlukukausi päättyy koeviikkoon ja yksittäisen lukiolaisen kohdalla jäähyväisten hetki koittaa viimeisen etäkokeen myötä.

Koronaepidemian vuoksi yhteistä kevätjuhlaa tai opiskelijakunnan suunnittelemaa Rislu-gaalaa ei voida järjestää.

– Numerot tulevat aikanaan Wilmaan. Siinä se on, sanoo toisen vuosikurssin opiskelija Oona Tuominen.

Ristiinan lukion opiskelijakunnan puheenjohtajana hän on ollut yksi aktiivisimmista lukion lakkauttamisen vastustajista. Tuominen on ollut muun muassa järjestämässä mielenilmausta Mikkelin torille ja kerännyt nimiä lukion säilyttämistä vedonneeseen adressiin.

– Teimme kaikkemme, ettei lukiota olisi lakkautettu. Huonostihan siinä kävi.

Kulunut lukuvuosi on ollut raskas, mutta opettavainen, kun noin 70 opiskelijan yhteisö on vastustanut lopullista sulauttamista oppilasmäärältään kymmenkertaiseen Mikkelin lukioon.

– Tunsin valtavaa ylpeyttä meidän yhteisöllisyydestämme, kun Ristiinassa järjestettiin kuulemistilaisuus ja koko kylä tuli puolustamaan meidän lukiota, Tuominen kertoo.

Vesa Vuorela Ristiinassa on ollut lukio vuodesta 1969 lähtien. Vuoden 2019 alussa se liitettiin hallinnollisesti Mikkelin lukioon.

Yhteishaku vielä vaiheessa

Elokuussa osa lukiolaisista jatkaa opintojaan Mikkelissä, osa Mäntyharjussa.

Ristiinan lukion vanhoista opiskelijoista 14 on ilmoittanut siirtyvänsä Mikkeliin. Heistä kuusi on syksyllä 2018 opiskelunsa aloittaneita ja kahdeksan viime syksynä.

Ristiinan yhtenäiskoulun rehtori Matti Hämäläinen kertoo, että koulun yhdeksäsluokkalaisista Mikkelin lukion yhteishaussa valitsi kolme ja Mäntyharjuun suuntaa 14 oppilasta.

Mäntyharjun lukion opinto-ohjaaja Jorma Ikosen mukaan Mäntyharjuun vaikuttaisi syksyllä tulevan nelisenkymmentä opiskelijaa Ristiinasta.

– He sijoittuvat kolmelle vuosikurssille. Määrä voi muuttua positiivisesti muutamalla opiskelijalla vielä täydennyshaun kautta kesällä. Myös aivan koulutyön alkuvaiheissa elokuun alkupuolella saattaa uusien opiskelijoiden lukumäärä nousta. Tätä tietysti toivomme.

Kevään yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 11. kesäkuuta. Rehtori Jari Tuomenpuro kertoo että Mikkelin lukion on ensisijaiseksi hakukohteekseen merkinnyt 261 hakijaa. Aloituspaikkoja lukiossa on tarjolla vähän vähemmän, 235.

Vesa Vuorela Vaikka kaveriporukat osin hajoavat, uskoo Aada Halinen, että vapaa-aikana nuoret näkevät toisiaan Ristiinan raitilla entiseen tapaan.

Koulumatka venyy 50 kilometriin

Yksi Mäntyharjun suunnan valinneista on ensimmäistä vuottaan lukiota käyvä Aada Halinen.

– Olen iloinen, että sain valita Mäntyharjun lukion, eikä ole pakko lähteä Mikkeliin. Mäntyharju on luvannut järjestää koulukyydin, mikä on todella iso plussa.

Halinen asuu Someenjärvellä, noin 18 kilometrin päässä Ristiinan lukiosta. Syksyllä hänen koulumatkansa venyy noin 50 kilometriin ja osa matkasta on edelleen hoidettava omin avuin. Kuljetukset järjestetään Ristiinan keskustaajamasta.

Halinen on yksi niistä Ristiinan lukion opiskelijoista, joka on saanut erityisluvalla ajokortin alle 18-vuotiaana.

– Muutamille kavereillekin on tulossa kortti. Ongelma on se, ettei aina ole autoa käytettävissä silloin kun sellaista tarvitsisi. Ajokortti ei takaa sitä, että maaseudulta pääsisi kouluun helposti.

Entisen Ristiinan kunnan alue on etenkin itäpuoleltaan vesistöjen pirstoma ja kulkuyhteyksiltään hankala.

Meiltä on todella huonot bussivuorot Mikkeliin. — Oona Tuominen

– Silloin kun oletettiin, että kaikki siirtyisivät Mikkeliin, ja kun me puhuimme bussiyhteyksien huonoudesta, meille kuittailtiin, että tehän voitte vaikka hiihtää sinne talvella. Oli vähän töykeästi sanottu.

Halinen päätyi Mäntyharjun lukioon osin sen pienuuden (noin 140 opiskelijaa) vuoksi.

– Lukio on pieni, kuten nykyinenkin – sellainen, jossa opettajat tuntevat meidät ja jossa me oppilaat tunnemme toisemme. Mäntyharju vaikuttaa kivalle paikalle. Niiden opo ja rehtori ovat olleet meihin yhteydessä ja vaikuttavat todella mukavilta.

Mikkelin lukiossa häntä arveluttaa se, että opettajat eivät ehtisi oppia tuntemaan oppilaitaan henkilökohtaisesti niin suuressa koulutusyksikössä. Asiassa on myös tunnepuoli.

– Meitä on kohdeltu vähän siihen malliin, että ketään ei edes huvita mennä sinne.

Vesa Vuorela Ristiinalaiset kampanjoivat loppuun saakka ahkerasti lukiokoulutuksensa puolesta. Kuva vuodelta 2019.

Kehnot bussivuorot harmittavat

Oona Tuominen asuu Halisen tavoin Suurlahdentien varrella, mutta sen alkupäässä. Hän jatkaa opintojaan Mikkelissä, koska ei omien sanojensa mukaan "jaksa säätää enempää".

– Minulla on enää abivuosi jäljellä, joten ajattelin, että se on helpompaa Mikkelissä. Siellä on tuttuja kavereita ja ehdin jo käydä puolet nelosjaksosta siellä. Jos olisin menossa kakkoselle, menisin Mäntyharjuun.

Kun Ristiinan lukio hallinnollisesti liitettiin osaksi Mikkelin lukiota vuoden 2019 alussa, alkoivat opiskelijat kulkea keskustassa yhden opintojakson verran.

– Meiltä on todella huonot bussivuorot Mikkeliin ja minulla kolme kilometriä lähimmälle pysäkille. Kuljin aikaisemmin kavereiden kyydillä, mutta syksyllä saan auton käyttööni.

Myös oman vuokra-asunnon hankkiminen kaupungin keskustasta yhdessä ystävän kanssa on käynyt Tuomisen mielessä.

– Siinä saisi harjoiteltua omillaan asumista abivuoden ajan.

Ristiinan lukiokoulutuksen lakkauttaminen on ollut raskas episodi niille nuorille, joita asia koskee. Tuominen kertoo, ettei vastakkainasettelulta vältytty.

– Yhdessä vaiheessa se lakkauttaminen oli yleinen läppä Mikkelissä. Kaikki puhuivat siitä, mutta eivät ne olleet tosissaan, eivätkä ehkä ymmärtäneet sitä, millainen tunnearvo omalla koululla meille oli.

Nyt hän sanoo jo hyväksyneensä sen, että koulua on vaihdettava, ja katsovansa eteenpäin.

Vesa Vuorela Lukiokoulutukselta vapautuu tiloja Ristiinan koulukeskuksessa ja niiden jatkokäyttöä suunnitellaan parhaillaan. Tiloihin saattaa sijoittua esimerkiksi nuorisotalo tai kirjasto.

Taloustilanne pontimena

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2019 lakkauttaa Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen 1.8.2020. Päätös ei ollut yksimielinen, 31 valtuutettua äänesti lakkauttamisen puolesta, 19 vastusti ja yksi äänesti tyhjää.

Päätöksen myötä kaupunkiin jää yksi vahva päivälukio, kun kuntaliitoksen myötäjäisenä tullut pikkulukio hiljenee.

Päätöksen taustalla on Mikkelin heikkenevä taloustilanne. Toimipisteen lakkauttamisella laskettiin syntyvän noin 250 000 euron vuosittainen säästö.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtiin kaksi valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Niissä vaadittiin päätöksen toimeenpanokieltoa ja päätöksen kumoamista kokonaan. Huhtikuussa saatiin tieto, ettei hallinto-oikeus aseta päätöstä toimenpidekieltoon.

Mikkelin sivistysjohtaja Virpi Siekkinen kertoo, että Ristiinan lukion koulukeskuksesta vapautuvien tilojen jatkokäyttöä suunnitellaan.

– Pohdittavana on muun muassa nuorisopalvelujen ja kirjastopalvelujen mahdollisuudet hyödyntää kyseisiä tiloja.