Kolumni: Näkymätön kansalainen

Puhelin on lakannut soimasta jo kauan sitten. Postiluukusta tippuu kirjeitä vain Kelalta tai sähköyhtiöltä. Kadulla vastaan tuleva vanha ystävä ei tunnista, eikä moikkaa takaisin. Ihminen hälvenee, muuttuu läpikuultavaksi ja ennen pitkää katoaa.

Kaltoin kohdellut lapset ovat muuttuneet kirjallisuudessa näkymättömiksi jo 60-luvulta saakka. Tove Janssonin rakastetussa Muumi-kirjassa tätinsä luota paennut Ninni on käpäliä vaille näkymätön. Vuonna 1978 Kerstin Johansson i Backe kuvaili sotalapsen katoamista yhteiskunnan silmissä teoksessaan Näkymätön Elina. Lapset eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka muuttuvat näkymättömiksi: nykyään suomalaisia katoaa jokaisesta ikäryhmästä.

Me-säätiö arvioi, että vuonna 2018 maassamme oli lähes 66 000 syrjäytynyttä nuorta eli hieman yli prosentti koko Suomen väestöstä. Luku on hurja, kun muistaa jokaisen kyydistä tippuneen olleen joskus aurinkoinen alakoululainen. Lisäksi Tilastokeskuksen mukaan ikääntyneet ja yhden hengen talouksissa asuvat aikuiset kokevat eniten yksinäisyyttä.

Kuinka on mahdollista, että yli viiden miljoonan asukkaan maassa, jossa lähin rajaton internet löytyy aina kulman takaa, unohdamme toisemme? Koronavirus on saattanut meidät aikaan, jolloin otamme etäisyyttä ikääntyneisiin ja riskiryhmiin, joten näkymättömyyden uhka on ennennäkemättömän suuri.

Eräät ystäväni kirjoittivat vuosia sitten urbaanifantasiamaailman, joka toimii samalla vertauskuvana syrjäytyneille tai muutoin elämästämme kadonneille ystäville. Maailmassa puhutaan osuvasti "verhoon vajonneista", joiden kasvot eivät jää vastaantulijoiden mieliin ja joiden perhe unohtaa näiden olemassaolon. Hahmot häviävät niin lähipiirinsä kuin yhteiskunnankin tietoisuudesta.

Ystävieni maailma on pelottavan lähellä todellisuutta: eräs harrasteryhmäni aktiivinen jäsen lopetti tapahtumissamme käymisen joitain vuosia sitten ja aloitti äänettömän katoamistyönsä. Muutama viikko sitten asiaa kysyessäni eräs toinen harrastaja ei enää muistanut tämän kasvoja. Nuorukaisesta tuli näkymätön, unohdettu.

Etsivä nuorisotyö tekee parhaansa estääkseen nuorten syrjäytymisen, samoin koulutusjärjestelmät ja TE-toimisto. Palvelutalot ja erilaiset hoivapalvelut pyrkivät tuomaan kontaktia ikääntyneiden elämään, mutta ilman lähipiirin apua tukiverkoista on silti helppo hujahtaa läpi.

Informaatioyhteiskunnassamme yhteydenpito on helppoa kuin virtuaaliheinän teko, joten pallo siirtyy meille. Voimme hidastaa näkymättömyyttä, katoamista ja vajoamista muistamalla lähipiirimme ja muistuttamalla, että ystävämme ovat vielä olemassa – myös heille itselleen.

Kaikkein vaarallisinta ja lopullisinta on unohtaa, kenet olemme unohtaneet.

Kirjoittaja työskenteli Länsi-Savon uutistoimituksessa 24.2.–29.3.