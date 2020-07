Lukija kysyy: Miksi Mikkelin Kaihun lampi on tyhjillään?

Kaihunharjulla sijaitseva lampi on itse asiassa tekopohjavesiallas, jolla on tärkeitä tehtäviä.

Länsi-Savon lukija ihmettelee, mitä Mikkelin Kaihunharjun päällä sijaitsevalle pienelle lammelle on tapahtunut. Miksi se on tyhjä? Onko meneillään kenties lammen kunnostus?

Verkostopäällikkö Sami Kaipainen Mikkelin vesilaitokselta kertoo, että kyseinen lampi on tekopohjavesiallas ja sen pohjaa puhdistetaan parhaillaan.

– Se on kerran vuodessa puhdistettu.

Kun allas on tyhjennetty, sen annetaan kuivua viikko tai kaksi. Sen jälkeen pohja haravoidaan ja allas voidaan täyttää uudestaan.

– Altaassa on luonnollinen hiekkamurskepohja. Lehdet haravoidaan, jotta vesi pääsee kunnolla imeytymään sen pohjasta, Kaipainen kertoo.

Altaaseen pumppautuu vettä automaattisesti pumpun avulla. Osa pumpatusta vedestä jää altaaseen, ja ylimääräiset vedet virtaavat alas järveen.

Pohjaveden virtaussuunta katkaistu tarkoituksella

Tekopohjavesialtaan ensisijaisena tehtävänä on imeyttää harjuun lisää vettä ja samalla katkaista pohjaveden virtaussuunta.

Vesa Vuorela Tältä allas näyttää normaalisti. Kuva on viime lokakuulta.

Virtaussuunnan katkaiseminen liittyy harjun lähiseudulla sijaitsevaan pilaantuneeseen maa-alueeseen.

– Siellä harjun toisella puolella on aikanaan ollut pilaantunutta maa-ainesta. Siinä oli VR:n ratapölkkykyllästämö vuoteen 1982 asti. Maa-ainekseen on jäänyt jäämiä haitallisista aineista, ja se on pilannut pohjavettä, Kaipainen kertoo.

Alueella sijaitsevat tätä nykyä muun muassa Setrin kauppakeskus ja Rusta-tavaratalo.

Kaipainen selittää, että tekopohjavesiallas paitsi nostaa pohjaveden pintatasoa, myös katkaisee pohjaveden virtauksen kahtia.

– Kun pohjavesi on korkeammalla, se virtaa kahden puolen harjua, Kaipiainen toteaa.

Näin ollen se estää osaltaan myös sen, ettei pilaantunut pohjavesi pääse kulkemaan harjun suuntaan.