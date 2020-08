Kustannustukea on haettu ja saatu Etelä-Savossa erittäin vähän – "Hylättyjen hakemusten osuus on raju"

Vain joka neljäs tukea hakenut yritys on saanut sitä myös valtakunnallisesti. Valtaosa Etelä-Savon hakemuksista on tullut Mikkelistä.

Kustannustukea yritysten koronavaikutuksiin on hakenut Valtiokonttorista 155 eteläsavolaista yritystä. Päätöksen on perjantaihin mennessä saanut 152 yritystä, joista vain 31 on saanut tukea ja 124 hylätty.

Hylättyjen osuus on raju, Etelä-Savon yrittäjien aluejohtaja Niina Kuuva kertoo tiedotteessa.

Syynä korkeaan hylkäysosuuteen on Kuuvan mukaan todennäköisesti se, että mahdolliset ely-keskuksen ja Business Finlandin tuet vähentävät saatavaa tukea.

Kustannustukea ei makseta, jos tukisumma jää alle 2 000 euron. Tietyt toimialat on myös rajattu kokonaan tuen ulkopuolelle.

– Yrittäjillä on tähän tukeen perusteltu oikeus, joten hakemista ei tule missään määrin kainostella. On kuitenkin todettava, että kustannustuessa on selvästi valuvikoja, jotka tulee pystyä korjaamaan pikaisesti mahdollista uutta korona-aaltoa varten, Kuuva kertoo tiedotteessa.

Suurin osa Mikkelistä, Hirvensalmelta ei yhtään hakemusta

Etelä-Savon yrityksille on kohdentunut kustannustukea nyt vajaat 550 000 euroa.

Valtaosa eli 41 prosenttia hakemuksista on tullut Mikkelistä, viidennes Savonlinnasta ja 14 prosenttia Pieksämäeltä. Keskisuurissa ja pienissä kunnissa kustannustukea on hakenut vain muutama yritys, esimerkiksi Hirvensalmella ei yksikään.

Koko Suomessa kustannustuesta on saanut päätöksen yli 7 000 yritystä. Vain joka neljäs hakemus on hyväksytty.

Kustannustukea on mahdollista hakea Valtiokonttorilta elokuun loppuun saakka.