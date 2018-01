Vuoden yrityksenä palkittu Rantasalmen Järvisydän sykkii vuoden jokaisena päivänä — "Nyt strategiamme on kansainvälistyminen" Hotel Spa Resort Järvisydän on Etelä-Savon Vuoden yritys 2017. Toimitusjohtaja Markus Heiskanen ei näe vielä rajoja matkailun kasvulla. Kylpylän valmistuminen avaa näkymiä jatkorakentamiselle. Soila Puurtinen Patrik Heiskanen, 20, tuli armeijasta kuukausi sitten. Töitä ei tarvinnut etsiä, niitä on luvassa isän, Markus Heiskasen johtamassa matkailuyrityksessä. Markus Heiskasen mielestä Savonlinnalla on hieno mahdollisuus olla suuri matkailukeskus tulevaisuudessa, mutta lentokentän markkinointia tulisi vain hieman skarpata. Heiskanen kertoo heille tulleen Kiinasta matkailijoita, jotka saapuivat lentämällä Kuopion kentälle. Savonlinnan yhteyksien löytäminen ei Heiskasen mielestä ole kauempaa tulevalle matkailijalle riittävän helppoa.

Hotel Spa Resort Järvisydän palkittiin lauantaina Pieksämäellä yrittäjägaalassa Etelä-Savon Vuoden yrityksenä 2017.

Toimitusjohtaja Markus Heiskanen vei mukaansa palkintolavalla ison porukan: 13 henkeä. Palkintoa ottivat vastaan omistajista Heiskasen, Laitisen ja Vettenrannan perheen edustajat. Lisäksi Heiskanen halusi mukaan lavalla pari pitkäaikaista työntekijää.

Soila Puurtinen Taustalle ensi kevään uutuustuote. Maisemahuviloista on tehty rannalla kaksi demoa. Jos kysyntää syntyy, uskoo Markus Heiskanen yrityksen tilaavan ison joukon siirrettäviä, valmiiksi rakennettuja pikkuhuviloita paikallisilta tekijöiltä. — Kaksi saadaan valmiiksi kevääksi. Niiden paikkaa voidaan siirtää halutessamme. Jatkossa ne tehdään muualla valmiiksi asti, että rakennustyö ei häiritse asiakkaita.

Matkailuyritys on Heiskasen mukaan rakentunut nykyiseen malliinsa niin monen ihmisen yhteistyölle, että palkintokin piti ottaa vastaan isolla porukalla.

— Haluan kiittää perhettäni, joka tekee yrittämisen merkitykselliseksi. Meidän suku on yrittänyt täällä 1600-luvulta saakka. 2000-luvun alussa syntynyt Saimaa-Holidayn verkosto, jossa mukana ovat Vettenrannan ja Laitisen perheet, on mahdollistanut kasvun ja kehityksen. 1+1 on enemmän kuin kaksi tässä verkostossa.

Parastahan yrittämisessä on ideoida jotain ja nähdä sen toteutuvan. -Markus Heiskanen

6-vuotias Markus myi matoja Haukiveden rannassa

Soila Puurtinen Markus Heiskasen mielestä Etelä-Savo on upea paikka yrittää. Pienuudesta on se hyvä puoli, että ihmiset tuntevat toisensa ja verkostoituminen tapahtuu helposti.

Järvikylpylän valmistuminen keväällä 2017 teki viimeistään Järvisydämestä ympärivuotisen matkailuyrityksen.

— Meistä tuli silloin aidosti 365 päivää vuodessa auki oleva paikka.

Viime vuoden liikevaihto pyöri seitsemässä miljoonassa eurossa, joten kasvu on ollut huimaa siitä, kun Heiskanen, 40, myi Haukiveden rannassa matoja kalastusmatkailijoille 6-vuotiaana.

— Minä myin matoja, sisko myi kukkia terassilla 3-vuotiaana, äiti teki keittiössä töitä aamusta iltaan ja isä vei matkailijoita saaristoon retkeilemään.

Kymmenen miljoonan uudistus

Kylpylän avautumisen jälkeen Heiskanen sanoo talon olleen viikonloppuisin täynnä.

Etelä-Savon Yrittäjien, kauppakamarin, maakuntaliiton sekä Finnveran ja Fennian edustajista koostuva palkintoraati perusteli valintaa sillä, että yritys on määrätietoisesti laajentanut liiketoimintaansa ja riskejä kaihtamatta tehnyt mittavia investointeja merkittävän matkailukeskittymän rakentamiseksi järviluontoon.

Kylpylä, päärakennuksen ja elämyshotellin uudistus maksoivat noin kymmenen miljoonaa euroa. Kannattavuus mietitytti monta kertaa Heiskasta.

— Kädet ristissä toivoin, että kylpyläinvestointi olisi kannattava.

Soila Puurtinen Järvisydän on tehty laadusta tinkimättä aidoista materiaaleista.

Vajaan vuoden kokemus on rohkaiseva. Kylpylä tarvitsee 60 kävijää per päivä kannattavaan liiketoimintaan. Kävijöitä on ollut keskimäärin 88 päivittäin, mutta paljon enemmänkin vielä mahtuisi.

Järvisydämeen jopa tuhat petipaikkaa

Vastedes lisätään majoituspaikkoja. Heiskanen sanoo kaavan mahdollistavan, että Järvisydämeen syntyy jopa tuhat petipaikkaa. Hän pitää tätä realistisena viidentoista vuoden aikana.

— Nyt strategiamme on kansainvälistyminen, sanoo Heiskanen.

Asiakkaista jo noin 40 prosenttia tulee jo ulkomailta. Eniten tulee porukkaa Saksasta, Sveitsistä ja Venäjältä.

— Puhtaus, turvallisuus, luonto, lähiruoka. Veimme kiinalaisia järvelle puuveneellä, otin kuksalla vettä järvestä ja join. He tekivät samoin pienen hämmennyksen jälkeen. Kiinassa ei näin voi tehdä. Selfiet matkailukuviin halutaan nykyään ottaa muualta kuin rannoilta, Heiskanen sanoo.

— Kasvunmahdollisuudet ovat rajattomat, kun saamme Saimaan järvialueen kunnolla esille.

Näin jälkipolvi sitoutetaan

Patrik Heiskanen kotiutui kuukausi sitten armeijasta Joensuusta. Isä-Markus virnistää pojalle anteeksipyytävästi, että perheyrityksessä on tapana ottaa riittävästi velkaa, jotta jälkipolvi saadaan kunnolla sitoutumaan.

— Voin olla ylpeä, että meillä on yritys, joka antaa mahdollisuuden elää ja työskennellä kotiseudulla, sanoo Patrik Heiskanen.

Markus Heiskanen katsoo poikaansa lämpimästi ja uskoo paljon tapahtuvan vastedeskin.

— Uutta on visioitava koko ajan. Parastahan yrittämisessä on ideoida jotain ja nähdä sen toteutuvan.

Hotel Spa Resort Järvisydän

Rantasalmella toimiva luontomatkailuyritys on Etelä-Savon vuoden yritys 2017.

Palkitsemisperusteissa todetaan yrityksen tekevän esimerkillistä yhteistyötä muiden alueen yrittäjien kanssa. Järvisydän työllistää oman perheen lisäksi noin 158 palveluntuottajaa.

Järvisydän on käytännössä monen yrityksen matkailukeskittymä, joka tarjoaa jatkuvasti lisääntyviä työmahdollisuuksia pienyrittäjille.

40 prosenttia vierailijoista on ulkomaalaisia.