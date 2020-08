Essoten alueella uusi koronatartunta, henkilö asioi ravintolassa Mikkelissä viime perjantaina – Essote julkaisi oman alueellisen suosituksensa

Henkilöllä on ollut runsaasti kontakteja alueella ja altistuneet on asetettu karanteeniin.

Yksi uusi koronatartunta löytyi Essoten alueelta torstaina otetuissa testeissä torstaina. Henkilöllä on ollut runsaasti kontakteja alueella ja altistuneet on asetettu karanteeniin.

Henkilö on asioinut tartuttavana Mikkelissä ravintola Fernandossa 7.8. klo 18.30–19.30. Ravintolassa samaan aikaan olleiden henkilöiden tulee olla yhteydessä Päivystysavun numeroon 116 117, mikäli heille tulee mitään oireita.

Tartunnan alkuperää ei ole vielä pystytty selvitetään.

Essoten alueella on todettu viimeisen kahden viikon aikana nyt viisi uutta koronatartuntaa, joista viimeksi kaksi eilen Pieksämäellä.

Essote julkaisi oman suosituksensa

Uusien tartuntojen johdosta Essote on antanut alueellisen maskisuosituksen.

– Essoten suositus täydentää THL:n ohjeistusta suojamaskeista. Suosittelemme kasvomaskien käyttöä julkisten tilaisuuksien järjestäjille ja julkisissa liikennevälineissä, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Lisäksi Essote suosittelee THL:n tapaan käyttämään maskia matkalla koronavirustestiin ja sieltä pois. Essote suosittelee välttämään kaikkea liikkumista kodin ulkopuolelle ennen kuin testitulos on valmis poislukien akuuttiin terveyteen kuuluvia matkoja maskia käyttäen. Lisäksi riskialueelta Suomeen saapuvia suositellaan käyttämään kasvomaskia siirryttäessä lentokentältä tai karanteeniin. Maskia myös suositellaan tilanteissa, joissa karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolelle. Tällainen syy on esimerkiksi akuutti terveyteen kuuluva matka.

Kasvomaskia on suositeltava käyttää tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on vaikeaa. Näitä ovat laajat yleisötapahtumat, kuten urheilutapahtumat, messut ja musiikkitilaisuudet. Joukkotapahtumissa suositellaan tapahtumapaikalla oleville järjestävän tahon edustajille tai myyntipisteiden henkilöstölle kasvon peittävän visiirin tai suojamaskin käyttöä.

Essote tiukentaa myös sisäisiä ohjeistuksiaan suojamaskien käytöstä. Jatkossa kaikissa potilaskohtaamisissa maskia käyttävät päivystyksen ja ensihoidon työntekijöiden lisäksi myös kuvantamisen työntekijät. Lisäksi Essote lupaa antaa muita sisäisiä ohjeistuksia.