Team Rynkeby on aloittanut harjoittelun ensi kesän urakkaan. Tärkeää on, että rankassa urheilusuorituksessa kerätyt varat menevät juuri syöpäsairaiden lasten hyväksi.

Joukko suomalaisia ympäri maan on aloittanut kuntoiluharjoitukset, jotka tähtäävät pyöräilyyn Pariisiin ensi kesänä. Tarkoituksena on polkea noin 1 200 kilometriä Jyväskylästä Pariisiin ja kerätä samalla rahaa syöpäsairaiden lasten hyväksi Team Rynkeby – God Morgon -hyväntekeväisyysprojektissa.

Suomesta on mukana seitsemän tiimiä, ja Jyväskylä–Kuopio-porukasta löytyy viisi eteläsavolaista – tässä tapauksessa Etelä-Savoon lasketaan myös Kymenlaakso.

Motivaatiot hyväntekeväisyyspyöräilylle vaihtelevat. Kouvolalainen Timo Nyholm on ensihoitajan työssään nähnyt monenlaista, ja tämä näyttäytyi hyvänä tilaisuutena kantaa oma kortensa kekoon. Nyholm houkutteli ystävänsä Jari Lehtosen mukaan, ja nyt miehet treenaavat yhdessä.

Suomenniemellä asuva Elina Kemppinen kiinnostui Team Rynkebystä, koska siinä yhdistyvät hyvän tekeminen ja urheilu. Myös Kemppisen mies on mukana Jyväskylä–Kuopio-joukkueessa.

Vesa Vuorela Ensihoitajana työskentelevällä Elina Kemppisellä on monipuolinen urheilutausta. Pyöräilystä hän innostui viime keväänä.

Mäntyharjulainen Kaakon Viestinnän toimittaja Tiina Knaappila on entisen syöpälapsen äiti. Knaappilan pojan leukemiaa alettiin hoitaa keväällä 2011. Hoito kesti kaksi ja puoli vuotta, joista ensimmäisen vuoden ajan lääkkeet annettiin suonensisäisesti. Rynkebyn toimintaa Knaappila on seurannut vuodesta 2013, kun projekti saapui Suomeen.

— Tiedän, että lapset hoidetaan yhteiskunnan varoilla, ja sen kuuluu mennä niin. Syöpään liittyy kuitenkin kaikkea muuta, kuten vertaistukea ja jälkihoitoa, Knaappila sanoo.

Eri tahoilta tulevilla lahjoituksilla voidaan palkata esimerkiksi lastenohjaajia osastoille ja hankkimaan pelejä ja leluja sairaaloihin. Suomen Rynkeby-tiimit lahjoittavat kerätyt varat Sylva ry:lle ja Aamu Säätiölle, joka edistää syöpäsairauksien tutkimusta ja hoidon kehitystä.

"Maksamme itse kaikki kulut"

Jyväskylä–Kuopio-joukkueen jäsenillä on monenlaista urheilutaustaa. Timo Nyholm kuvaa itseään harrasteurheilijaksi, jolla on kokemusta pitkistäkin pyörämatkoista. Viime kesänä pyöräilykilometreja kertyi yli 3 700. Palomies-ensihoitaja Jari Lehtosella on 20 vuoden kokemus kestävyysurheilusta. Team Rynkeby tuo hyvää lisämotivaatiota omaan harjoitteluun.

— Tämä on hyväntekeväisyystapahtumana sellainen, että kaikki hankittu sponsoriraha menee lyhentämättömänä avustusjärjestölle. Maksamme itse kaikki kulut. Mitä olen ymmärtänyt, kaikissa avustusjärjestöissä kaikki raha ei mene suoraan kohteeseen, Lehtonen sanoo.

Knaappilan päälaji on ollut hiihto. Vuosi sitten hän alkoi pyöräillä noin kerran viikossa työmatkan Mäntyharjusta Mikkeliin ja viime keväänä urheiluvälinevarasto täydentyi maastopyörällä. Maantiepyöräilystä hänellä ei kuitenkaan ole kokemusta.

Kemppinen innostui pyöräilystä viime keväänä ja kesällä hän osallistui Mäntyharjun ympäriajoon työporukan kanssa. Urheilutaustasta löytyy myös esimerkiksi useiden vuosien moukarinheitto kansallisella tasolla.

Kemppinen ei vielä osaa jännittää tulevaa koitosta. Timo Nyholmia mietityttää eniten se, millainen sää viikolle sattuu.

— Jos viikon verran sataa vettä, niin totta kai sitä on sitten uitettu koira. Eihän se mitään haittaa, sisulla siitä mennään, mutta toivoisin hyvää keliä.

Knaappilaa jännittää palautuminen, kun päivämatkat ovat yli 200 kilometriä. Toinen jännityksen aihe hälvenee toivottavasti keväällä.

— Nyt jännittää se, miten letkassa ajaminen sujuu niin, etten aja toisen niskaan.

Kun vuoden vanha saa syöpädiagnoosin, ei sitä kukaan lapsi ansaitse. Perheen tuskasta näkee, että ei se kovin helppoa heille ole. — Elina Kemppinen

Tiimin harjoitukset alkoivat lokakuussa. Kerran viikossa on pitkä matalasykkeinen kävelylenkki ja tehoharjoituksena spinningtunti. Ryhmän yhteishenki vaikuttaa Knaappilan mukaan jo nyt hyvältä ja porukka on samanhenkistä, vaikka taustat ovatkin erilaiset. Kaikkia kiinnostavat pyöräily ja hyväntekeväisyys syöpälasten asialla.

Vaikka Knaappila on eteläsavolaisista ainoa, jolla on omakohtaista kokemusta syövästä perheessä, eivät ensihoitajina työskentelevät Nyholm ja Kemppinenkään ole säästyneet sairauden kohtaamiselta.

— Kun vuoden vanha saa syöpädiagnoosin, ei sitä kukaan lapsi ansaitse. Perheen tuskasta näkee, että ei se kovin helppoa heille ole, Kemppinen sanoo.

Nyholmin lähipiirissä on ollut vakavastikin päättyneitä kohtaloita.

— Kun esittää suruvalitteluita lapsensa menettäneille, ne sanat tuntuvat aika mitättömiltä.

Knaappilan pojalle kävi hyvin. Viimeiset kontrollit ovat marraskuun lopulla, kun hoidon lopettamisesta tulee viisi vuotta.

— Pientä jälkivaivaa on, mutta lapsi voi hyvin ja elää täysin normaalia 15-vuotiaan pojan arkea, Knaappila kertoo.

Pyöräilijöitä on mukana seitsemästä eri maasta – Ensimmäisen kerran Pariisiin poljettiin vuonna 2002

Team Rynkeby – God Morgon perustettiin vuonna 2002. Tuolloin 11 pyöräilyn harrastajaa pyöräili Pariisiin nähdäkseen Tour de Francen maaliin tulon. Rynkeby Foods on ollut mukana projektissa alusta asti.

Mukana on 2 100 pyöräilijää seitsemästä eri maasta: Suomen lisäksi mukana ovat Tanska, Ruotsi, Norja, Färsaaret, Islanti ja Saksa.

Matkaa Suomesta Pariisiin on 1 200 kilometriä, ja urakkaan valmistaudutaan lähes koko vuosi.

Kerätyt varat menevät kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyden kohteena oleviin paikallisiin järjestöihin. Suomessa varat menevät lasten syöpäsairauksien tutkimuksen ja hoidon kehitykseen Aamu Säätiön kautta ja syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyväksi Sylva ry:n kautta. Viime kesänä Suomen kohteet saivat yhteensä yli 880 000 euroa.

Lähde: Team Rynkeby -verkkosivu