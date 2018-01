Hallitustorin jääliukumäki syntyi jälleen — Siihen Saimaan jää kelpasi, mutta ei veistoksiin Saimaan jää ei läpäise jäänveiston laatuvaatimuksia. Parempaa materiaalia on haettava naapurimaakunnasta. Mikko Kääriäinen Heimo Hirn ja Esko Piispa huolehtivat mittalauden avulla siitä, että jäälohkot saatiin sahattua suunnilleen samankokoisina.

Moottorisahan laippa uppoaa noin 20 senttimetriä paksuun jäähän kuin voihin. Launialanlahdelta Saimaasta nostetut harkot vietiin torstaina Mikkelin Hallitustorille jääliukumäen rakennusmateriaaliksi.



Asialla olivat tuttuun tapaan Mikkelin Ladun talkoolaiset.

— Viime vuonna liukumäki syntyi 40 palikasta, muistelee Mikkelin Ladun puheenjohtaja Seppo Tiihonen.



Silloin Pankalammesta nostettu jää oli tuplasti paksumpaa. Paksuus ei tosin ole liukumäen kannalta oleellista, vaan jään täyttämä pinta-ala.



Moottorisahan kahvassa touhuava Esko Piispa vakuuttaa, että liukumäki säilyy kyllä siihen saakka, kunnes torin lumikasa jälleen raivataan maalismarkkinoiden tieltä.

Mikko Kääriäinen Eero Hotokka, Heimo Hirn ja Unto Kovanen nostelivat liinojen avulla jäätä peräkärryyn.

Mielellämme käyttäisimme Saimaan jäätä, mutta sitä ei näytä tänä vuonna tulevan tarpeeksi paksua. -Tiina Maczulskij

Jääliukumäki ilahdutti Hallitustorilla ensimmäisen kerran jo vuonna 2014 ensimmäisiä kansainvälisiä jäänveistofestivaaleja varten. Siitä saakka Piispa on huolehtinut sahauksesta.



Piispalla tosin on kokemusta jään sahaamisesta jo lapsuudesta, sillä 50- ja vielä 60-luvullakin talvella kerättyä jäätä jemmattiin purukasojen alle viilentämään kesäisin maitotonkkia. Sahaaminen hoitui justeerilla, jossa oli kahden metrin mittainen terä.

— Jää oli 60 sentin paksuista. Ei sitä saanut nostettua, vaan vedettiin avannosta hevosen ja rautakankien avulla.



Toista on nykyjää. Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n toiminnanjohtajan Tiina Maczulskij kertoo, että vielä viime viikolla jäässä oli vettä useassa kerroksessa, eikä siitä vielä saanut sopivia lohkareita.



Vaikka jääliukumäen teko onnistui Saimaan jäästä, ensi kuussa Kirkkopuistossa pidettävää jääfestivaalia varten tarpeet on luultavasti haettava muualta. Maczulskij’n mukaan jäätä haetaan veistäjille todennäköisesti Heinolasta.

— Mielellämme käyttäisimme Saimaan jäätä, mutta sitä ei näytä tänä vuonna tulevan tarpeeksi paksua.



Heinolasta otettujen koepalojen perusteella naapurimaakunnan jää sen sijaan on riittävän laadukasta.

Mikkelin Ladun talkoolaiset järjestivät torstaina myös luistelu- ja hiihtoillan Mikkelin Kaihunlahdella. Lähiaikoina sinne on tulossa aiempien vuosien tapaan myös napakelkka, jonka asentamisesta vastaa Mikkelin työpajat.



Ulkoilun lomassa Kaihunlahdella voi tulevasta viikonlopusta lähtien nauttia lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11—14 lämpöisen kodan tunnelmasta.

Kodasta voi ostaa muun muassa kuumaa kahvia ja kaakaota sekä makeita ja suolaisia tuotteita sekä tietysti makkaraa. Tuotemyynnistä vastaa pääosin Mikkelipuiston puutarharavintola Greeneri.



Tarjolla on myös talvivälineiden vuokrausta, ja kodassa voi sen aukioloaikoina paistaa myös omia makkaroita.