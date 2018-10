Puutarhan askareet kutsuvat — Kysyimme mikkeliläisiltä, joko piha on talvikunnossa

Omenapuut on suojattava, pihakalusteet vietävä talvisuojaa, nurmikko haravoitava, kukkasipulit istutettava… Pihan ja puutarha syksy tuntuu loputtomalta uurastukselta.

Kun päiväkin lyhenee, moni toivoo sateetonta viikonloppua, ettei pihassa tarvitse iltapimeällä touhuta.

Kysyimme mikkeliläisiltä, joko piha on talvikunnossa.

Mikkeliläinen Minna Keränen muistaa, että joskus syksyn työt ovat jääneet tekemättä, mutta keväällä ne ovat olleet edessä.

— Meillä on pihatyöt nyt jo osittain tehty, kun syysloma odottaa. Mutta työtä vielä riittää, kun pihaa on 2 500 neliötä. Toivottavasti kaikki ehditään tehdä ennen lumia.

— Istutuksia olen laittanut jo talvikuntoon. Haravointi on kokonaan tekemättä. Paras tapa päästä lehtiroskasta eroon on, kun mies ajaa ruohonleikkurilla ne silpuksi. Sehän on hyvä luonnon lannoite, sanoo Minna Keränen.

Leena Hytönen Mikkelistä kertoo, että pihan syystyöt ovat jo hyvällä mallilla.

— Olen miettinyt, että vieläkö voisi pari pensasta istuttaa näin syksyllä. Pensaille olisi pihassa ihan luonnollinen aukko.

— Meillä on haravointi vielä tekemättä, mutta taidanpa silputa ne ruohonleikkurilla. Syksyn pihatöihin hurahtaa loppujen lopuksi aikaa, kun ulos menee. Monesti aika kuluu kuin siivillä, kun käy pihaa laittamaan talvikuntoon. Vaikken ole mikään himopuutarhuri, niin 2 – 3 tuntia syksytöissä helposti vierähtää, kertoo Leena Hytönen.

Mikkeliläinen Seppo Korhonen sanoo jo aloittaneensa pihan syksyaskareet puiden suojauksella.

— Kyllähän ne ohjeet pihatöistä tulee monta kertaa asiantuntijalta eli vaimolta. Mies ei kaikkea huomaa tai keksi tehdä.

— Pihakalusteet meillä on vielä siirtämättä, kun ilmojakin on ollut. Nurmikko pitää vielä ainakin kerran ajaa ja silputa lehtiroskat lannoitteeksi. Lopulta pihan laittaminen talvikuntoon ei niin valtava urakka ole. Töitten jälkeen parina iltana homma on tehty, sanoo Seppo Korhonen.

Seppo Korhonen aloitti syksyn pihatyöt puiden suojauksella.

Tuija Ylönen Mikkelistä yllättää ja kertoo iloisena, että syksyn pihatyöt on jo tehty.

— Kun asuu rivitalossa, piha- ja puutarhatöitä ei syksyllä niin hirveästi ole. Kesäkukat ja kalusteet on pihasta pois ja siinä ne työt ovat.

— Se on ollut noin parin tunnin urakka, kun lehtiroskaakaan ei ole pihaan paljon varissut. Syyskukkia vähän istutin. Vielä pitää ajaa nurmikko ja sitten talvi voi tulla. Piha on kunnossa talvea varten, Tuija Ylönen sanoo.