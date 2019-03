Kaksi miestä kaupitteli aggregaatteja ja työkaluja Graanilla ja Rantakylässä — Ainakin yksi meni kaupaksi, mutta laite oli muuta kuin mitä piti

Mikkelissä oli perjantaina liikkeellä kiertäviä aggregaattikauppiaita, kertoo poliisi.

Kaksi ulkomaalaista miestä kaupitteli aggregaatteja ainakin Graanilla ja Rantakylässä. Miehet esittivät vetoavan tarinan, ja pyrkivät myymään myös työkalusarjoja edulliseen hintaan.

Miehet kaupittelivat myös työkaluja. Arkistokuvan työkalut eivät liity tapaukseen.

Tarina vaihteli tilanteesta ja kohteesta riiippuen. Yhdessä versiossa kauppaamisen perustelu on ollut lähtö ulkomaille, ja käsissä olevat tavarat pitää sen vuoksi saada nopeasti vaikka edullisestikin myytyä. Toisessa kaksikkko on kertonut olevansa tulossa messuilta, joilla ovat onnistuneet tekemään edullisia kauppoja.

Ainakin yhden aggregaatin miehet myös saivat myytyä. Ostaja tutki sitä myöhemmin kotona ja huomasi sen olevan eri tuote kuin mitä piti. Teholappu oli teipattu piiloon ja hinta oli kaksinkertainen laitteen oikeaan arvoon verrattuna.

Jo päivällä hätäkeskukseen tuli kyseisistä kauppiaista ilmoituksia. Partio lähti heitä tavoittamaan, mutta miehet olivat ehtineet poistua paikalta. Myöhemmin tuli tuosta toteutuneesta kaupasta rikosilmoitus.

Tavaraa kaupiteltiin auton takakontista. Poliisin mukaan auto on todennäköisesti vuokrattu, rekisterikilvet voivat olla oikeat tai sitten miehet ovat ne kaupantekoa varten vaihtaneet.

Myyjät olivat eteläeurooppalaisen oloisia ja esittäytyivät ainakin italialaisiksi.

Vastaavaa myyntitapaa on käytetty ennenkin ja muillakin tuotteilla. Samojen tarinoiden kera tarjolla on ollut ainakin merkkivaatteita sekä kultaa ja koruja, mukamas edullisesti. Oikeasti tavara on ollut roskaa ja romua ja hinta siten todella korkea.

Poliisi suosittelee välttämään kaikenlaisia kiertäviä kaupustelijoita ja autojen takakonteista tavaraa halvalla tarjoavia myyjiä. Myytävä tavara voi hyvin olla viallista, jotain muuta kuin mitä piti tai varastettua.