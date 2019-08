Mehiläisen Hoivapalvelut Oy osti Kyyhkylä Oy:n sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalveluiden sekä tehostetun palveluasumisen toiminnan

Mehiläisen Hoivapalvelut on ostanut Kyyhkylä Oy:n sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalveluiden sekä tehostetun palveluasumisen toiminnan.

Toimintojen omistus siirtyy Mehiläiselle 1.9.2019 alkaen.

Kaupan yhteydessä Kyyhkylän noin kolmisenkymmentä asiakasta sekä hoitohenkilökunta siirtyvät uusiin toimitiloihin Mehiläisen Villa Marskiin, Mikkelin torin varrelle.

Työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Mehiläiselle entisin työsuhteen ehdoin.

Kyyhkylä Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Ekroosin mukaan Kyyhkylä Oy jatkaa toimintaansa erityisesti kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden tuottajana.

Kyyhkylä Oy on saanut Valtiokonttorin suostumuksen siirtää sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalveluiden puitesopimus Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle.

Kaupan yhteydessä asiakassopimukset ja muut siirtymään liittyvät sopimukset siirtyvät Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle.

Mehiläinen-konserni on yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja. Mehiläisellä on noin 170 palvelukotia eri puolella Suomea, joissa on yli 6000 asukaspaikkaa.