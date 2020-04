Kalevankankaan yhtenäiskoulun rehtori Janne Syrjäläinen olisi aloittanut opetuksen porrastetusti: "Kalevankangas on aivan täynnä, eikä ylimääräisiä väistötiloja löydy"

Hallituksen linjauksen ja rehtori Syrjäläisen mukaan oppilaiden hyvinvoinnin varmistaminen on keväällä opetusta tärkeämpi asia.

Kalevankankaan yhtenäiskoulun rehtori Janne Syrjäläinen on ollut lähiviikot tavallistakin kiireisempi mies. Eikä kiire yhtään helpota, sillä Kalevankankaalla on nyt mietittävä yli 30 koululuokan opetusjärjestelyt uusiksi.

– Valtioneuvoston päätöksen jälkeen olemme miettineet kuumeisesti, miten tämän kaiken teemme. Juridisia perusteita pitää koulut etäopetuksessa ei enää ollut, toteaa Syrjäläinen.

– Jotta voisimme edetä viisaasti ja järjestelmällisesti, odotamme nyt tarkempia opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita, kun koulut aloitetaan rytinällä 14. päivänä.

Syrjäläinen pitää lähiopetukseen palaamisen tärkeimpänä asiana oppilaiden hyvinvointia.

– Koulussa heillä on kuitenkin turvallinen ympäristö, oppilaat näkevät kavereitaan ja saavat kouluruoan. Se on tässä kohtaa oppilaiden hyvinvointi on tärkeämpi vaikutin kuin opettaminen.

Porrastettu alku olisi helpottanut

Syrjäläinen toteaa, että olisi aloittanut koulut porrastetusti. Ala- ja yläkoulujen toiminnan pyöräyttäminen käyntiin yhtäaikaisesti vaikeuttaa järjestelyjä huomattavasti.

– Kalevankangas on aivan täynnä, eikä ylimääräisiä väistötiloja löydy. Portaittain aloittaminen olisi ollut helpompaa opetuksellisesti. Alakouluissa luokanopettajat huolehtivat lähes kaikesta, mutta yläkoulun puolella on aineopetusjärjestelmä. Miten järjestämme opetuksen, kun ryhmän tulisi olla samassa opetustilassa ja mielellään vielä yhden aikuisen kanssa, pohtii Syrjäläinen.

– Pitää muistaa, että vaikka palaamme lähiopetukseen, emme palaa normaaliin. Noudatettavana on koko joukko poikkeustoimia.

Järjestettävänä ei ole vain opetus. Kontaktien määrä on pyrittävä minimoimaan.

– Kuinka hoidamme esimerkiksi kouluruokailun. Nyt on ehdotettu sitäkin, että osa olisi koulussa aamu- ja osa iltapäivän. Mutta miten silloin hoidettaisiin koulukuljetukset, pohtii Syrjäläinen.

Pohdittavaa riittää

Kalevankankaan koulu on palvelutehtäviltään Mikkelin laajin perusopetuksen oppilaitos. Ala- ja yläkoulujen lisäksi rakennuksessa toimivat kehitysvammaisten opetus Taiturit, joustava perusopetus, liikuntaluokat, iltapäiväkerho ja myös Esedun kanssa tehdään hyvää yhteistyötä.

– Tämä on kaikkiaan todella haastava tilanne. Riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä on myös opettajissa ja heidän lähipiirissään, joten se on myös otettava huomioon.

– Kun etäopetukseen siirryttiin, oli linjauksena se että noudatetaan opetussuunnitelmaa. Miten me voimme noudattaa sitä nyt, kun palaamme lähiopetukseen.

Poikkeusoloissa toteutettuun etäopetukseen Syrjäläinen on tyytyväinen.

– Opettajille on nostettava hattua siitä, miten massiivinen etäopetusorganisaatio pistettiin pystyyn melkein yhdessä yössä.