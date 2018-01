Kallioisen perhe urheilee ruuhkavuosien paineessa — 8-vuotias Saga on kilpaillut taitoluistelussa 2,5 vuotta Kallioisen perheen kolmesta tytöstä kaikki ovat harrastaneet taitoluistelua, mutta nuorin ja vanhin ovat sittemmin siirtyneet rytmisen voimistelun pariin. Mari Koukkula Ennen jäälle menoa on varmistettava, että ulkoasu kaunista kampausta myöten on kunnossa.

Terät kirskuvat jäätä vasten ja dramaattinen musiikki pauhaa. Alkuverryttelyä tekevä Mikkelin Luistelijoita edustava 8-vuotias Saga Kallioinen on pian jäällä seuransa kotikisoissa.



Kalevankankaan harjoitusjäähallin kahviossa pikkuveli Leo Kallioinen (3) kyselee, voisiko hän päästä jääkoneen kyytiin.

— Sinulla ei ole siihen ajokorttia, äiti Saara Kallioinen hymyilee toiveelle.



Kallioisen perhe pyörittää sellaista rulettia, että pelkkä kuuntelu alkaa pyörryttää. Isä Ilkka Kallioinen on tullut hallille jo varhain kuuluttamaan talkootöinä aamukahdeksalta alkavia esiintymisiä. Sillä aikaa perheen äiti Saara Kallioinen on hoitanut perheen aamutoimia ja laittanut Sagan kilpailukuntoon kauniisti viimeisteltyä kampausta myöten.

Joskus, kun kisat ovat muualla kuin kotikaupungissa, urheilevan perheen arki voi olla nutturan viimeistelyä aamuneljältä vaikkapa tamperelaisella huoltoasemalla.

Kahdeksanvuotiaan Sagan ja kolmevuotiaan Leon lisäksi Kallioisen perheeseen kuuluvat Sagan siskot Seela (6) ja Silja (11), jotka myös ovat aiemmin harrastaneet taitoluistelua mutta siirtyneet sittemmin rytmiseen voimisteluun Sirius-seurassa.

— Minulla oli polvi niin kipeänä, että luistelussa ei ollut enää järkeä, kun piti olla niin paljon poissa, Silja kertoo.

Joskus olen pitänyt jääkiekkoa vaikeana lajina, mutta jääkiekkoilijat pääsevät vielä vähällä. -Ilkka Kallioinen

Kallioisen perheen paletti pysyy ihailtavasti kasassa, vaikka liikkuvia osia riittää. Perheen tukiverkotkin ovat varsin vähäiset. Lähimmät sukulaiset, Saaran vanhemmat, asuvat Kotkassa. Mitä muuta vanhemmat sitten ehtivät lastensa harrastusten lisäksi?



— Ei siinä oikeastaan muuta olekaan, töissä käynnin lisäksi, Saara nauraa.

— Juuri laskettiin, että periaatteessa perjantai on ainoa päivä, kun ei tarvitse kuskata muuten kuin hakea Saga kerran kotiin hallilta. Viikonloput riippuvat siitä, miten paljon on kisoja. Jos oikein soveltaa, voi jäädä vapaata viikonloppua lauantai-ilta ja sunnuntaiaamu, toteaa Ilkka.



— Onni on se, että Mikkeli on pieni kaupunki ja täällä on lyhyet välimatkat. Ja minulla on sellainen työ, jossa pystyy pikkuisen joustamaan.

Kisaviikonloput ovat tietysti asia erikseen, ja niitä on luistelijoilla talvikaudella keskimäärin kaksi kuukaudessa. Jossain ihmeen välissä ulkoilutetaan myös perheen kaksi koiraa.



Ajan lisäksi lasten harrastaminen vie rahaa, sillä niin taitoluistelussa kuin rytmisessä voimistelussakin harjoittelumäärät ovat valtavat, ennen kuin pääsee edes esiintymään.



Neljän vanhana aloittanut ja kaksi ja puoli vuotta kilpaillut Saga treenaa tätä nykyä 11 tuntia viikossa ja kisat päälle.



Perheen isän asenne on, että nyt eletään tällaista arkea lasten harrastusten ehdoilla.

— Onhan se sellaista taiteilua, Ilkka Kallioinen toteaa.

Mies on itse pelannut jääkiekkoa 25 vuotta, joista kymmenen kautta Mestistä Jukurien riveissä.

— Joskus olen pitänyt jääkiekkoa vaikeana lajina, mutta jääkiekkoilijat pääsevät vielä vähällä, Kallioinen naurahtaa verratessaan omaa ja tyttäriensä lajeja.