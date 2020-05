Mikkelin valokuvakeskus avaa ovensa koronatauon jälkeen kesäkuussa: Keväällä vain kolme päivää avoinna ollut Stefan Bremerin näyttely jatkuu

Mikkelin valokuvakeskus avaa jälleen ovensa kesäkuun alussa lähes kolmen kuukauden tauon jälkeen.

Valokuvakeskuksessa jatkuu samalla valokuvataiteilija Stefan Bremerin valokuvanäyttely, joka ehti maaliskuussa avautuessaan olla avoinna vain kolme päivää. Nyt Bremerin kuvat ovat taas yleisön nähtävillä.

Bremerillä on pitkä ja tuottelias ura, joka aikana hän on opettanut valokuvausta, luennoinut ja osallistunut aktiivisesti näyttelytoimintaan. Hän on myös julkaissut kirjoja.

Mikkelin valokuvakeskuksessa on nähtävissä kesäkuun alusta myös uusia ja ennen näkemättömiä Leo Montosen digitoituja kuvia mustavalkoisina vedoksina. Näyttelyssä on myös päivitetty videoinstallaatio Montosen tuotannosta.

Valokuvakeskus avataan maanantaina 1. kesäkuuta. Tämän jälkeen Mikkelin Valokuvakeskus on avoinna tiistaista lauantaihin. Sunnuntaisin ja maanantaisin keskus on suljettu.

Valokuvakeskukseen saapuvien vieraiden toivotaan noudattavan turvavälejä sekä hygieniaohjeita. Valokuvakeskuksessa on kävijöille käsien desinfiointipisteet.