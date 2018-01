Mikkelissä sijaitsevasta Laamalansaaresta vuoden caravan-alue Tunnustuksen ottivat vastaan SF-Caravan Saimaan Seudun puheenjohtaja Kari Heikkonen (vasemmalla), hänen vaimonsa Marika Heikkonen ja Mikkelin kaupungin edustaja Matti Laitsaari. — Tuntuu äärettömän hyvältä, totesi Kari Heikkonen.

Mikkelin Suomenniemellä sijaitseva SFC-Laamalansaari on valittu vuoden 2017 caravan-alueeksi. Tunnustus myönnettiin perjantaina Turussa SF-Caravan ry:n messuilla.

Valinnan teki yhdistyksen liittohallituksen nimeämä asiantuntijaraati tukenaan yleisöäänestyksen tulokset.

SFC-Laamalansaarta hoitaa SF-Caravan Saimaan Seutu ry.

— Yhdistyksessä on yli 1100 jäsentä, ja aktiivisuus näkyy alueen talkooväen yhteishenkenä ja ulospäin suuntautuvana ystävällisyytenä, raati toteaa valinnan perusteluissa.

Raati kiittää erityisesti alueen viihtyisyyden pitkäjänteistä kehittämistä ja yhteistoimintaa ympäröivän kyläyhteisön kanssa.

— Laamalansaari on esimerkki leirintäalueesta, missä ulkoisten puitteiden pienimuotoisuus tarjoaa matkailijalle suuren elämyksen.

Leirintäalueen historia alkoi vuonna 1983, jolloin SF-Caravan Saimaan Seutu vuokrasi Laamalansaaren lakkautetun kyläkoulun Suomenniemen kunnalta. Nykyään alue on yhdistyksen omistuksessa.

Aluetta hoidetaan talkoilla, ja päärakennuksena toimii edelleen vuonna 1909 valmistunut koulu. Sen ympärille on rakennettu 63 sähköistettyä matkailuajoneuvopaikkaa huoltorakennuksineen ja rantasaunoineen.

SF-Caravan ry on matkailuajoneuvojen käyttäjien valtakunnallinen liitto, jonka jäseninä on 78 yhdistystä ympäri maan. Yhdistyksissä on yhteensä yli 60 000 jäsentä.