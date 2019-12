Mikkelin uusi turvakoti on avannut ovensa — Jouluna ei kannata sinnitellä kauempaa, jos tilanne on uhkaava

Taloudellinen väkivalta on yleistä, mutta sitä ei tunnisteta tai haluta tunnustaa. Moni lasten kanssa kotona oleva on käytännössä sidottu taloudellisesti puolisoonsa ja lähteminen on vaikeaa.