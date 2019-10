Mäntyharjun valonrakennusviikot jatkuvat joulun alle — "Joskus harvoin saa kehujakin"

Mäntyharjun kunnan taajama saa päivä päivältä enemmän valoa, vaikka kaamosaika lähestyy.

Kunnan katuverkon valaistuksen uusiminen on pian puolivälissä. Siellä missä työ on jo tehty, vanhan tekniikan korvaamisen led-valaisimilla huomaa selvästi kirkkaampana pimeän ajan valaistuksena.

Kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari kertoo, että työ valmistuu jouluun mennessä koko taajaman katuverkolla.

Valtion teiden lamppuja kunta ei vaihda, eli päätiellä muutos ei näy. Sen sijaan kaikki sadat valaisimet kunnan omistamilla teillä korvataan uusilla. Paikoin myös pylväitä vaihdetaan.

Kirkkaammat valot eivät lisää energian kulutusta.

— Led-valojen arvioidaan tuovan vuodessa noin 25 000 euron säästön sähkön kulutukseen, sanoo Huusari.

Uusia teitä ei tule valaistavaksi muualla kuin Tervaniementien alussa.

Kuitenkin suosittu Pyhäveden rantaa kiertävä ulkoilureitti on nyt valaistu uutena kohteena. Ulkoilureittiä on samalla levennetty ja pohjaa tasoitettu. Huusari kertoo, että rantareitin valaisemisesta on ehtinyt jo tulla paljon myönteistä palautetta.

— Kunnan hommissa harvoin kiitoksia saa, mutta nyt on käyty kehumassa ovella asti.

Uusissa valoissa on himmenemisen ominaisuus yöajaksi. Kello viideltä teho taas kasvaa.

Valourakka maksaa kaikkiaan 280 000 euroa. Kunta oli alun perin varautunut kalliimpaan investointiin. Huusarin mukaan kilpailuttaminen toimi hyvin, ja tarjouksia tuli kymmenkunta.

Säästämistä kunta harjoitti lykkäämällä valaistun ladun valaisimien uusimisen tuonnemmaksi.