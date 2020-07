Puumalan Siltakemmakoilla juhlitaan tarkkaan mitotetuissa lohkoissa ja ruuduissa – Tapahtuma-alueena toimii yli viiden tuhannen neliömetrin ulkoterassi

Puumalan Siltakemmakat järjestetään tänä vuonna yli viiden tuhannen neliömetrin kokoisella ulkoterassilla.

– Satamassa olisi ollut mahdotonta noudattaa tarvittavia turvavälejä, kertoo Siltakemmakoiden järjestäjä Pasi Partanen.

Tapahtumapaikka löytyi kuitenkin Puumalan Keskuskoulun kentältä.

Hygieniasyistä tapahtuman osallistujat jaotellaan neljään lohkoon, joiden sisällä on jokaiselle pöytäseurueelle oma ruutu. Lohkoon A otetaan 250 ihmistä, C-lohkoon 350 ihmistä ja B- ja D-lohkoon otetaan molempiin 450 ihmistä.

Ruuduissa on kahdeksan ja neljän hengen pöytiä. Yhdessä ruudussa on yksi pöytä.

Jokaiselle lohkolle on omat wc- ja baaritilat sekä portit, joiden kautta kullekin lohkolle kuljetaan. Tapahtumaan voi osallistua 1 500 henkeä kerrallaan.

Koronaviruksesta huolimatta liput Siltakemmakoille ovat käyneet kaupaksi hyvin. Lippuja myyvän Evention sivut kaatuivat Partasen mukaan pian kahdentoista jälkeen perjantaina, kun ihmiset ryntäsivät ostoksille samaan aikaan.

Sivuja yritettiin saada korjattua edelleen puoli kahden maissa samana päivänä.

– Olin todella jännittynyt siitä, miten tapahtumalle käy. Ihmiset ovat kuitenkin olleet erittäin innokkaina ostamassa lippuja. Eräs soittaja kertoi puhelimessa laittaneensa herätyskellon soimaan, jotta on varmasti valmiina ostamaan liput kello kaksitoista, naurahtaa Partanen.

Koronaviruksen takia lippuja tapahtumaan voi ostaa tänä vuonna vain netistä.

– Meidän on tartuntatautilain mukaan tiedettävä, missä lohkossa kukin osallistuja on, selittää Partanen.

Muutoksia on järjestelyjen lisäksi myös ohjelmassa: sekä J. Karjalaisen keikka torstaina että Elastisen esiintyminen lauantaina on peruttu. Molemmille päiville on luvassa uusi esiintyjä, joiden nimiä ei kuitenkaan voida paljastaa ennen maanantaita.

Siltakemmakat järjestetään 6.–8. elokuuta.