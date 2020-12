Mikkelin salmonellan lähteeksi varmistui espanjalainen kesäkurpitsa – Kasvis poistettiin kokonaan keittiöiden ruokalistoilta, mutta muita ulkolaisia kasviksia käytetään edelleen

Mikkelin seudulla vatsatautia aiheuttaneen salmonellan syyksi on varmistunut espanjalainen kesäkurpitsa.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtaja Mia Hassinen Mikkelin kaupungilta kertoo tiedotteessa, että Mikkelin keskus- ja valmistuskeittiöiden ruokalistoilta on kesäkurpitsa poistettu toistaiseksi.

Mikkelin kaupungin tiedotteen mukaan salmonellan aiheuttama vatsatauti on todettu kahdeksalla henkilöllä joulukuun aikana. Heistä seitsemällä salmonella on varmistunut Suomessa harvinaiseksi Salmonella Kedougou -bakteeriksi.

Mikkelissä todetut tapaukset liittyvät todennäköisesti toisiinsa. Uusia tapauksia tähän kesäkurpitsaerään ei todennäköisesti ole tulossa eikä kyseistä erää ole markkinoilla.

Kesäkurpitsa hankittiin suomalaiselta jatkojalostajalta

Saastunut kesäkurpitsaerä oli toisena raaka-aineena 26. ja 27. marraskuuta tarjolla olleessa porkkanakesäkurpitsasalaatissa. Salaattia tarjottiin eri yksiköissä yli 6 000 henkilölle.

Kesäkurpitsa oli hankittu suomalaiselta, valtakunnallisesti toimivalta kasvisten ja vihannesten jatkojalostajalta tukun kautta Mikkelin kaupungin keskuskeittiöön sekä Haukivuoren ja Ristiinan valmistuskeittiöihin valmiiksi silputtuna. Kesäkurpitsaerän toimittanut kasvisten jatkojalostaja on ilmoittanut jatkavansa omien prosessien selvittämistä vastaavan tilanteen ennaltaehkäisemiseksi.

Omavalvonnan ansiosta selvitys oli nopeaa

Vaikka kesäkurpitsaa ei toistaiseksi käytetä Mikkelin keittiöissä, ulkolaista alkuperää olevia tuotteita joudutaan käyttämään monipuolisten ja vaihtelevien aterioiden valmistamiseksi myös talvi- ja kevätkaudella, jolloin suomalaisia tuoreita kasviksia on rajallisesti saatavilla.

Mikkelissä keittiöiden omavalvonta mahdollisti sairastumisten syyn nopean selvittämisen. Tapauksia on selvitetty Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten, Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ja Mikkelin kaupungin ruokapalveluiden sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja Ruokaviraston kanssa.

Kaupungin keittiöissä arvioidaan keittiöiden omia prosesseja sekä niissä käytettäviä tuotteita joulukuun salmonellatapauksien vuoksi. Toimien tavoitteena on estää tilanteen toistuminen Mikkelissä.

Samaa bakteeria löytyi myös muualta

Mikkelistä löytynyttä S. Kedougou -bakteeria on todettu joulukuussa myös kahdelta sairastuneelta Satakunnan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä. Myös Lapin sairaanhoitopiirissä on marras-joulukuussa sairastunut 18 henkilöä salmonellan aiheuttamaan vatsatautiin, mutta kyseessä on eri salmonellatyyppi kuin Mikkelissä.

Salmonellatartuntojen määrä on vähentynyt Suomessa kymmenen viime vuoden aikana. Viime vuonna THL:n tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 200 salmonellatapausta, joissa tartunta oli saatu Suomessa.