Ysitie suljettu raskaalta liikenteeltä Pieksämäellä — Rekan perävaunu tukkii toisen kaistan

Ysitie on suljettu osittain liikenteeltä Pieksämäellä Suursuon kohdalta.

Tien toinen kaista on suljettu liikenteeltä, koska tavararekan perävaunu tukkii kaistan. Tavararekan vetoauto suistui ojaan aamukuuden aikaan tiistaina ja perävaunu jäi poikittain tielle.

Raskas liikenne ei pääse kulkemaan lainkaan paikan ohi, vaan ohjataan kiertotielle tien 23 kautta. Sen sijaan henkilöautot mahtuvat kulkemaan kohdasta. Paikalla on liikenteenohjaus.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eero Aho varoittaa, että ajokeli on Etelä-Savossa erittäin huono ja alueiden välillä on suurta vaihtelua.

— Ristiinassa lunta on muutama milli, kun taas Mikkelin keskustasta pohjoiseen päin ajokeli on erittäin haastava. Kertoman mukaan joillakin hurjilla on jo kesärenkaat alla. Kehotamme lämpimästi sellaisia autoilijoita turvautumaan julkiseen liikenteeseen. Liikenteeseen ei ole nyt asiaa kesärenkailla, Aho sanoo.

Rekan suistuminen ojaan ei aiheuttanut henkilövahinkoja.