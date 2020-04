Valoe alkaa valmistaa aurinkopaneeleja Juvalla – Yhtiö aikoo palkata jopa 30 uutta työntekijää

Aurinkopaneelivalmistaja Valoe laajentaa tuotantoa ja siirtää paneelivalmistuksensa Juvalle, yhtiö tiedottaa.

Yhtiöllä on tällä hetkellä Mikkelissä 23 työntekijää, mutta toiminnan laajentuessa palkataan vuoden 2020 aikana 15-30 uutta työntekijää, pääasiassa Juvalle.

Aiemmin Bookwellin kirjapainona toimineessa kiinteistössä on yhtiön mukaan noin 3200 neliömetriä tuotantotilaa sekä hyvät toimisto- ja sosiaalitilat.

Valoe on valmistanut Mikkelissä tavanomaisia taustakytkentäpaneeleita vuodesta 2014. Juvalla käynnistetään tämän vuoden aikana linja, jolla voidaan massavalmistaa kaksipuoleisia aurinkopaneeleja.

Lisäksi Valoe panee ensi vuodeksi pystyyn itse suunnitellun tuotantolinjan tekemään Valoe Odd Form -paneeleita ja -aurinkosähköjärjestelmiä muun muassa ajoneuvoteollisuudelle.

– Valoe on jo jonkin aikaa suunnitellut tuotantonsa modernisoimista ja uusimpien tehdaskonseptien käyttöönottamista omassa tuotannossaan. Valoen epätavanomaisten eli Valoe Odd Form -paneelien myyntityö alkoi syksyllä 2019, ja kiinnostus on yllättänyt meidät positiivisesti. On hienoa, että löysimme näin korkealaatuiset ja laajennuskelpoiset teollisuustilat Mikkelin seudulta, sanoo toimitusjohtaja Iikka Savisalo tiedotteessa.

Juvan kunnassa riemuitaan tuotannon tuloa paikkakunnalle.

– Hienoa, että saamme uutta toimintaa kirjatehtaan tiloihin ja paljon kaivattuja työpaikkoja viimeaikaisten mollivoittoisten uutisten jälkeen, sanoo kunnanjohtaja Mervi Simoska tiedotteessa.

Tavanomaisten aurinkopaneelien tuotanto käynnistyy Juvalla heti muuton jälkeen kesällä 2020.

Valoella on meneillään myös kennotehdasinvestointi Liettuassa.

Aiemmin torstaina kerrottiin tavaratalo Puuilon tulosta Mikkelin Karikkoon tiloihin, joissa Valoe on toiminut.