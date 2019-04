Pieksämäen perusturvajohtajaksi haluaa 17 hakijaa — Katso nimet tästä!

Pieksämäen perusturvajohtajan virkaa havittelee 17 hakijaa. Hakuaika tehtävään päättyi keskiviikkona 24. huhtikuuta.

Hakijoiden joukossa on muun muassa Puumalan vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva, jonka pesti Puumalassa päättyy vappuna. Länsi-Savo kertoi viime viikolla, että Kuuvan on määrä aloittaa alkukesästä Etelä-Savon maakuntaliitossa ennakointiasiantuntijana.

Perusturvajohtajan tehtävästä kokemusta on ainakin Paula Tiihosella, joka työskentelee parhaillaan Leppävirran perusturvajohtajana.

Hakijoista kuusi on pieksämäkeläisiä.

Perusturvajohtaja virka korvaa Pieksämäellä sosiaali- ja terveysjohtajan viran. Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuija Haatainen irtisanoutui tehtävästään helmikuussa.

Hakijat ovat:

Mervi Eskelinen, opettaja, terveydenhuollon maisteri, Pieksämäki

Kati Honkanen, apurahatutkija, hallintotieteiden lisensiaatti, Orimattila

Mira Ilmoniemi, johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, Pieksämäki

Greta Jauhijärvi, palvelupäällikkö, valtiotieteiden maisteri, Pieksämäki

Anna-Liisa Kainulainen, vastuualueen päällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri, Sukeva

Karin Karjalainen, laboratoriohoitaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, Pieksämäki

Rauni-Maaria Kesälahti, tulosaluejohtaja, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK, Pieksämäki

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, Puumala

Noora Laurikainen, ensihoitaja, terveystieteiden maisteri, Lahti

Mervi Leskinen, sairaanhoitaja, sairaanhoitaja YAMK, Pieksämäki

Satu Moisio, palvelupäällikkö, kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

Birgitta Niskanen, hoitotyönpäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen, Kempele

Anu Silvennoinen, toiminnanjohtaja, terveystieteiden maisteri, Mikkeli

Mari Teittinen, tulosaluejohtaja, sairaanhoitaja YAMK, Varkaus

Paula Tiihonen, perusturvajohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, Timola

Timo Turunen, palveluesimies, yhteiskuntatieteiden maisteri, Riihimäki

Marianna Virta, hoivakodin johtaja, terveystieteen maisteri, Savonlinna

Korjattu Niina Kuuvan kotipaikkakunta 24.4. kello 17.33.