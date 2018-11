Mikkeliläisen käytettyjen autojen kauppias Karl Karlssonin valikoimiin turvautuvat sellaisetkin asiakkaat, joilla on luottohäiriömerkintä.

Mikkelin Silvastissa entisellä huoltoasemalla käytettyjen autojen myymälää pitävä mikkeliläinen Karl Anders Karlsson, tai tutummin kauppias-Antti, on myynyt käytettyjä autoja kaksikymmentä vuotta. Lisäksi hän tuo maahan peräkärryjä ja vuokraa autoja.

Miten tulit alalle?

— Bisnes on aina kiinnostanut. Paikkasin pikkupoikana markkapalkalla naapureiden polkupyörän kumeja. Varsinainen pääammattini on kiinteistösijoittaminen. Verottajan mielestä olin tehnyt tehnyt liikaa autokauppoja, ja niin perustin toiminimi Antin auton vuonna 2000.

Millainen on työpäiväsi?

— Aamulla tein asuntoremonttia. Puoliltapäivin kävin ostamasta Rinta-Joupilta kaksi autoa. Ostan autoliikkeiltä sellaisia halpoja autoja, joita niiden ei kannata korjauttaa.

Myyntihinnaltaan tonnin autoon kun liikkeen ei kannata omilla asentajillaan korjauttaa esimerkiksi ikkunannostinta. Kun korjaan itse, voin saada myynnistä vähän voittoa. Koulutusta minulla ei ole muuta kuin peruskoulu. Korjaamisen olen oppinut käytännön hommissa.

Hyvälle mielelle tulee kun saa joskus jotain myydyksikin ja pihalle tulee tilaa.

Tämän haastattelun jälkeen lähden porauttamaan ostamaani tiilitaloon reikää tulisijan piippua varten, kun siinä on ollut vain sähkölämmitys. Tulisija nostaa talon arvoa.

En päivystä liikkeessä, vaan olen tavattavissa sopimuksen mukaan.

Mistä et pidä työssäsi?

— Joskus asiakkaat luulevat tulleensa ostamaan uutta autoa. Silloin kauppakirjaan voidaan kirjata, että auto myydään korjattavaksi tai ettei siinä ole takuuta.

Useimmat asiakkaat ymmärtävät, että halvalta käytetyltä autolta ei voi odottaa samaa kuin uudemmilta.

Vesa Vuorela, Vesa Vuorela Karl Karlssonin omistaman Antin Auton toimisto on entisen huoltoaseman tiloissa Mikkelin Silvastissa. Myynnissä oleva valikoima on esillä pihalla.

Mistä pidät työssäsi?

Halpa tonnin auto on monelle ainoa mahdollisuus, jos luottotiedot eivät ole kunnossa. Minä voin myydä silloinkin osamaksulla.

Muistatko kaikki myynnissä olevat kymmenet autot?

— Kyllä. Tavallisten henkilöautojen lisäksi myyn erikoisajoneuvoja. Nytkin on entinen Ruotsin armeijan maastokuorma-auto, kaksi ambulanssia ja yksi ruumisauto.

Volvo-ruumisautosta on oltu kiinnostuneita, mutta kun pitäisi ilmaiseksi antaa. Se on mahdollisuuksia auto. Siitä saisi kaksipaikkaisen pakettiauton, jossa on alhainen vero tai sitten sen voi rekisteröidä 7-paikkaiseksi henkilöautoksi.

