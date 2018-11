Suunnittelutyö alkoi syys-lokakuussa, joten aikaa on ollut hyvin. Viime vuonna Ruuth suunnitteli puvun Ronja Salmelle. Tuolloin aikaa oli vain kolme viikkoa.

Mikkelistä kotoisin oleva vaatesuunnittelija Anni Ruuth on suunnitellut kaksi pukua tulevan itsenäisyyspäivän Linnan juhliin. Puvun kantajina ovat kansanedustajat Pilvi Torsti ja Sanna Marin. Lisäksi Ruuth suunnittelee puvun Kohti Linnan juhlia –ohjelmassa esiintyvälle laulaja Yonalle.

Kansanedustajien puvut ovat viimeistelyä vaille valmiit, Ruuth kertoo.

— Perjantaina on viimeiset sovitukset ja toinen puvuista kuvataan. Sitten jätetään odottamaan itsenäisyyspäivää.

Puvun suunnitteluprosessi menee perinteisesti niin, että Ruuth suunnittelee ensin luonnoksia ja näyttää ne asiakkaalle, jonka kanssa keskustellaan muutoksista. Sitten luonnokset käydään läpi ompelijan kanssa. Ruuthin luotto-ompelija on vestonomi Pinja Heikkinen, joka oli hänellä harjoittelussa viime vuonna. Naiset ovat tehneet yhteistyötä siitä lähtien. Ruuth on tiiviisti mukana myös ompeluvaiheessa.

Anni Ruuth Pilvi Torstin keltainen silkkipuku on tehty Ahimsa-silkistä, joka valmistetaan eettisemmin kuin tavallinen silkki. Se onkin toiselta nimeltään peace silk, rauhan silkki.

Ruuth sai yllättävän vapaat kädet Linnan juhla –pukujen kanssa.

— Totta kai asiakkaat esittävät aina toiveita, mutta mielestäni sain hyvin vapaat kädet ja pääsin tekemään omannäköistä suunnittelutyötä.

Pilvi Torstin pukua inspiroi rauha, koska se on kantajalleen tärkeä asia. Torsti opiskeli lukioikäisenä kaksi vuotta lähellä entisen Jugoslavian rajaa. Koulukaverit olivat pakolaisia Bosniasta ja Kroatiasta.

Ruuth lähestyi rauhateemaa materiaalin kautta. Puvun muotokielessä ajatuksena puolestaan on, että rauha kietoutuu kantajansa ympärille silkin muodossa.

— Löysin tällaisen kuin rauhansilkki. Kotelo on kerätty talteen sen jälkeen, kun perhonen on poistunut kotelosta. Se on eettisempää kuin tavallinen silkki.

Tänä vuonna sulkia nähdään Kohti Linnan juhlia -ohjelmassa esiintyvän Yonan asussa.

Vastuullisuus on Ruuthille tärkeää työssään. Hän käyttää mieluiten luonnonmateriaaleja ja työstää eniten vaatteita teollisuuden ylijäämäsulista ja –höyhenistä.

Kaikki sulkamateriaalit ovat tärkeitä ja inspiroivia. Se on vähän niin kuin tavaramerkkini.

Sulkia nähtiin Linnassa viime vuonna, kun Ruuth suunnitteli toimittaja-kirjailija Ronja Salmen puvun. Silloin aikaa työlle oli kolme viikkoa. Tänä vuonna kansanedustajien pukujen työstäminen alkoi syys-lokakuussa, joten aikaa on ollut enemmän.

Sanna Marinin toiveena oli, että puku sopisi itsenäisyyspäivän vastaanoton lisäksi mahdollisesti myös hääpuvuksi.

— Siinä on ajatuksena, että jos hän joskus menee naimisiin, puku on hyvin todennäköisesti tämä sama puku.

Ruuth ei usko sesonkiajatteluun. Hän jatkaa usein vanhoja mallistoja, ja on siirtymässä enemmän mittatilaustyönä tehtäviin pukuihin. Ensimmäisen Linnan juhla -pukunsa hän teki valmistumisvuonnaan 2016 Hanna-Maija Syrjälälle.

— Se oli aika paljon perinteisempi puku. Sillä pääsi tähän maailmaan mukaan ja se avasi paljon ovia.

Kun Ruuth haluaa pois pääkaupungin hälinästä, hän matkustaa Juvan Siikakoskelle pappansa luokse. Siellä on hyvä rauhoittua. Ajatukset ja ideat saavat virrata vapaasti, kun ei ole häiriötekijöitä.

Nyt työn alla Juvalla on navetan remontointiprojekti yhdessä papan kanssa. Sinne tulee luova työtila Ruuthille.