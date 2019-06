Junat myöhästyivät Mikkelissä perjantaina — Syy oli Kainuussa radan sulkenut maastopalo

Matkustajat odottelivat junaa hieman enemmän kuin tavallisesti Mikkelin asemalla perjantaina alkuillasta.

— Kainuussa on ollut maastopalo ja rata on sen takia ollut jonkin aikaa suljettuna. Rataosuudella on junia myöhässä, Oulu-Helsinki IC70 on jäänyt aikataulustaan jälkeen runsaat kaksi tuntia ja toiseen suuntaan kulkeva Helsinki-Oulu IC65 runsaan tunnin, kertoo Katariina Tuominen VR:n viestinnästä.

Tuomisen mukaan vaihtomatkustajille on tilattu korvaavia kuljetuksia tarpeen mukaan. Junat siis kulkevat, mutta hieman aikataulustaan myöhässä.