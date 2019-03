Suomalaisten hyvinvointi on yleisesti kehittynyt myönteisesti. Hyvän elämän lähtökohdat ovat erilaisia.

Kysyimme Mikkelissä, mitä hyvinvointi merkitsee ja miten ihmiset pitävät siitä huolta.

Nea Anttila Mikkelistä kertoi hyvinvoinnin merkitsevän kokonaisvaltaista hyvää oloa.

— Se on liikuntaa, kavereita, oikeaa ruokavaliota ja kaikkea, mistä tykkään.'

— Pidän omasta hyvinvoinnista huolta lepäämällä, liikkumalla ja olemalla kavereitten kanssa sekä touhuamalla koirien kanssa. Suomessa on hyvinvointia, mutta paljon olisi parannettavaa. Hyvinvointipalveluja voitaisiin kehittää ja ihmisten tarpeita katsoa yksilöllisemmin, Nea Anttila toivoi.

Henkistä ja fyysistä hyvinvointia

Rauno Tikkanen Kuopiosta sanoi, että hyvinvointi tuo mieleen tasaisen ja laadukkaan elämän.

Kari Toiviainen Rauno Tikkasesta tuntuu, että nykyajassa vain miljoonilla on merkitystä.

— Se tarkoittaa sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.

— Pyrin pitämään huolen omasta hyvinvoinnistani kävelemällä, uimalla ja luistelemalla sekä ylipäätään ulkoilemalla. Työskentelen musiikin alalla. Minulle hyvinvointi tarkoittaa myös virkeänä pysymistä ja, että olen kiinnostunut elämästä ja yhteiskunnasta. Jo ihan omissa ajatuksissa oleminen on henkistä hyvinvointia, sanoi Rauno Tikkanen.

Teemu Forselius Mikkelistä sanoi hyvinvoinnin merkitsevän terveyttä ja hyvää oloa.

Kari Toiviainen Teemu Forselius sanoi, että vaikka nuoriin panostetaan, niin koko Suomen hyvinvointia tulisi katsoa kokonaisvaltaisesti.

— Se on hyvää oloa fyysisesti ja henkisesti ja että elämä menee hyvään suuntaan.

— Omasta hyvinvoinnista pyrin pitämään huolta olemalla kavereitten kanssa ja pitämällä heihin yhteyttä. Huolehdin myös siitä, että saan riittävästi omaa aikaa, olemalla kotona ja ulkoiluttamalla koiria. Hyvinvointiini kuuluu kavereitten näkeminen ja terveydestä huolehtiminen sekä elämästä nauttiminen. Nyt panostetaan nuoriin ja se on hyvä asia. Koko Suomea pitäisi katsoa kokonaisvaltaisesti, voiko koko kansa hyvin, Teemu Forselius sanoi.

Hyvinvointi on tärkeää

Juulia Ponkkonen Mikkelistä sanoi, että hyvinvointi merkitsee paljon ja on tärkeä asia elämässä.

Kari Toiviainen Juulia Ponkkoselle hyvinvointi on tärkeä asia elämässä. Hyvinvoinnin perusasioita hänelle ovat terveellinen ruoka ja riittävä lepo.

— Täytyy pitää huolta, että voi hyvin ja onnistuu.

— Pyrin huolehtimaan riittävästä ravinnosta, terveellisestä syömisestä ja levosta. Minusta Suomessa voidaan hyvin riippuen siitä, mihin hyvinvointiamme verrataan. Oma kokemukseni kesätöistä ja opiskelusta on se, että meillä pidetään ihmisistä huolta. On tarjolla hyvinvointipalveluja, mutta on enemmän kiinni siitä, käyttävätkö ihmiset niitä, Juulia Ponkkonen pohti.