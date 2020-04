Liian monen ihmisen kokoontumisia on Etelä-Savossa havaittu, mutta ne eivät ole olleet lähellekään niin suuria kuin muualla maassa pahimmillaan.

Mikkelin seudulla ihmiset ovat noudattaneet koronavirusepidemiasta johtuvia kokoontumisrajoituksia pääosin tunnollisesti, kertoo ylikomisario Petri Isokuortti Itä-Suomen poliisista.

Eri puolilta on Suomea on raportoitu jopa yli sadan ihmisen kokoontumisista, vaikka julkisten kokoontumisten maksimi-ihmismäärä on rajattu kymmeneen henkeen.

Useimmissa tapauksissa on ollut kyse nuorten mopo- tai autotapaamisista.

Isokuortin mukaan poliisi on Mikkelin seudulla kyllä havainnut turhan suuriksi paisuneita kokoontumisia, mutta ne eivät ole olleet lähellekään niin massiivisia kuin muualla maassa isoimmillaan.

– Eteläsavolainen nuoriso on suoriutunut korona-ajasta varsin hyvin, Isokuortti kiittää.

"Vastuullisuus lähtee jokaisesta itsestään"

Loppuviikosta vietettävään vappuun Itä-Suomen poliisi varautuu tehostetulla valvonnalla.

– Poliisi valvoo vappuna kokoontumis- ja ravitsemisliikkeitä koskevien rajoitusten noudattamista, mutta vastuullisen käyttäytymisen odotetaan lähtevän edelleen jokaisesta itsestään. Poliisi toivoo, että aikuiset seuraavat lastensa tekemisiä ja ohjaavat heitä vastuulliseen toimintaan, Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan.

Sisätiloissakaan ei nyt kannata järjestää isompia kotibileitä. — Petri Isokuortti

Tehostettua valvontaa kohdistetaan erityisesti sellaisiin paikkoihin, missä vapunviettäjiä odotetaan olevan eniten.

Mikkelissä tällaisia kohteita ovat ainakin Naisvuori ja Kirkkopuisto. Pieksämäellä menoa on perinteisesti Hiekanpään rannalla.

Poliisi valvoo vapunviettoa auto-, jalka-, moottoripyörä- ja polkupyöräpartioin.

Vappukulkueet eivät tänä keväänä marssi

Julkisten kokoontumisten kielto koskee kaikkia kokoontumislain yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia, joissa olisi enemmän kuin kymmenen henkilöä.

Vappunakaan ei saa järjestää vappuparaateja, kulkueita tai huvitilaisuuksia.

Valtioneuvosto on lisäksi antanut suosituksen välttää tarpeetonta oleilua yleisellä paikalla.

– Sisätiloissakaan ei nyt kannata järjestää isompia kotibileitä, Isokuortti mainitsee.