Mitalikuume nousee — Aiotko seurata talviolympialaisia? Mikkeliläisillä on mitalikuumetta erityisesti naisten hiihdossa ja miesten jääkiekossa, kun talviolympialaiset Etelä-Koreassa alkavat perjantaina. Innokkaimmille kisakatsojille on luvassa parin viikon uuvuttava urakka, kun seurattavaa riittää aamuyöstä iltapäivään. Kari Toiviainen Mikkeliläinen Markku Tynkkynen aikoo seurata olympialaisista pääasiassa jääkiekkoa, josta hänen mielestään Suomi voi odottaa mitalia.

Markku Tynkkynen odottaa ainakin Suomen miesten kiekkojoukkueelta mitalia Pyeongchangin olympialaisista Etelä-Koreasta.

— Jos kohdalle osuu, saatan seurata myös hiihtolajeja. Naisten kohdalla voi jonkinlaista menestystä tullakin, mutta muuten talviurheilu on mennyt alaspäin. En ole sen takia ole kovin kiinnostunut niistä. Näistä uusista lajeista taas en oikein ymmärrä – en hyppyjä enkä pisteitä, Markku Tynkkynen sanoo.

— Mutta jääkiekossa Suomi menee loppuotteluihin sekä miesten että naisten puolella. Ja hiihdon puolella viestissä voi olla jonkinlaisia mitalitoiveita, Tynkkynen summa olympiatoiveensa.

"Hiihto ja jääkiekko vahvat lajit"

Jaana Ollikainen aikoo seurata alkavia Etelä-Korean olympialaisia omien mahdollisuuksiensa ja ajankäyttönsä mukaan.

— Hiihto ja jääkiekko ovat näissä kisoissa vahvat suomalaislajit ja niitä aion seurata. Mitaleja odotan kummastakin. Jääkiekon puolella suomalaisilla on menestymisen eväitä sekä miesten että naisten puolella. Ampumahiihdossa meillä on vahvat naisedustajat Mari Laukkanen ja Kaisa Mäkäräinen, joka onnistuessaan tuo mitalin.

Jaana Ollikainen pitää myös naisten hiihtoviestejä Suomen mitalilajeina.

— Krista Pärmäkoski naisissa ja Iivo Niskanen miehissä ovat Suomen hiihdon vahvat mitalitoivot olympiakisoissa, hän ennustaa.

Kari Toiviainen Jaana Ollikainen Mikkelistä luottaa Krista Pärmäkosken ja Iivo Niskasen sekä jääkiekkojoukkueen menestymiseen talviolympialaisissa.

"Ilman muuta seuraamme kisoja"

Esko Ahonen Juho-poikansa kanssa tunnustautuu jääkiekon kannattajaksi, muttei vierasta muidenkaan olympialajien seuraamista.

— Ilman muuta seuraamme alkavia kisoja. Jääkiekko on kuitenkin meillä se ykköslaji, jota olympialaisissa erityisesti katsomme. Pääpaino on miesten kiekkopelien seurannassa, mutta myös naisten puolella Suomella on menestymissaumat.

— Ja hiihtoakin katsomme, kun hiihdossa on nyt menty eteenpäin. Siellä on toiveita jopa kultaisesta mitalista. Suomi saa kisoista viisi mitalia; hiihdosta ja jääkiekosta pronssia, Esko Ahonen ennustaa.

Kari Toiviainen Mikkeliläinen Esko Ahonen aikoo yhdessä Juho-poikansa kanssa seurata talviolympialaisista erityisesti jääkiekkoa, mutteivat vierasta hiihtoakaan.

"Jos menestystä tulee, toki seuraan"

Olli Ottelin aikoo seurata pääsääntöisesti hiihtoa alkavissa talviolympialaisissa.

— En ole älytön seuraaja, mutta jos menestystä tulee, toki seuraan kisoja. Palkintosijat ovat ainakin naisten hiihtolajeissa todennäköisiä, mutten osaa ennustaa, missä hiihdoissa naiset yltävät mitaleille. Myös miesten jääkiekossa Suomi varmaankin pärjää. Naisten kiekosta en tiedä, kun en ole sitä seurannut, Olli Ottelin sanoo.

Kari Toiviainen Olli Ottelin Mikkelistä seuraa pääasiassa hiihtoa ja pitää sitä suomalaisten ykköslajina talviolympialaisissa. Hän ennustaa ainakin naisille hiihtomitaleja.

Juttu on julkaistu keskiviikkona 7.2. Keskiviikko-liitteessä Tästä puhutaan -palstalla.